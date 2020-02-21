快訊／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家…陳時中桃機坐鎮

▲鑽石公主號台人返回桃園機場。（圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／綜合報導

鑽石公主號包機21日晚間抵達桃園機場，順利將滯留的19位台人接回，目前正在進行檢疫，指揮官陳時中也趕到現場關切。依據現場畫面，包機抵達桃園機場後，檢疫人員身穿白色防護衣嚴陣以待，架好登機梯後，停機棚的鐵門緩緩拉上，檢疫過程全程不公開。

這次包機由華航派出飛機接送，全程較上次的武漢包機還嚴謹，所有人上機前，都要先量體溫、消毒，還要正確穿上防護衣，機上也不會供應餐點，旅客若想上廁所，採用紙尿褲解決。

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▼鑽石公主號台人返回桃園機場後，鐵門緩緩拉上，檢疫過程不公開。（圖／ETtoday記者攝）

依照目前的規劃，這19人下機後，要先進行基礎檢疫，由檢疫人員詢問身體狀況，接著採用「一人一車」的方式，搭救護車送往醫院，不過夫妻可以共乘一輛救護車。送往醫院後，若2次採檢都呈現陰性，需要經過醫生、專家的判定，才能確認可以離開，或是送往隔離場所。

依據現場畫面，包機拉入機棚後，身穿白色防護服的檢疫人員忙進忙出，隨後登機梯也被架好、機棚鐵門緩緩拉上，檢疫過程全程不公開，指揮官陳時中也到場坐鎮。鐵門關上約40分鐘後，機棚大門再度打開，第一輛救護車駛出，由警車在前方開道，將回台人員送往醫院。

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▼鑽石公主號華航包機返台，檢疫人員全副武裝，嚴陣以待。（圖／記者林敬旻攝）