　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

贊助新冠肺炎疫情防控！台商向昆山紅十字會捐2170萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼盛美精密工業向昆山紅十字會捐人民幣500萬。（圖／翻攝微博）

▲盛美精密工業向昆山紅十字會捐人民幣500萬。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台商盛美精密工業（昆山）有限公司20日向昆山市紅十字會捐人民幣500萬元（約新台幣2170萬元），以此支援疫情防控。據悉，這筆費用其中人民幣300萬元將用於週市鎮疫情防控，剩下人民幣200萬元用於昆山市疫情防控。

據中新社報導，盛美精密工業總經理詹益清指出，公司落戶昆山後，一直積極承擔社會責任。隨著疫情的爆發，董事長詹忠志第一時間聯繫昆山週市鎮政府，表達傾力在台期間，詹忠志一直密切關注昆山疫情防控工作，同時積極為周市鎮企業疫情防控工作提供支持。

詹益清近日從台趕回崑山後，立即聯繫週市鎮政府，並向昆山市紅十字會捐了人民幣500萬元。據悉，這筆捐款為昆山市展開接收防疫款物以來最大的一筆愛心款。週市鎮黨委書記陳建中承諾，這筆愛心資金一定會法定公開透明地用於週市鎮的疫情防控工作，相關資金的使用將邀請公司一起監督。他同時表示，鎮黨委政府會全力支持台資企業復工後的相關指標，納入創造條件切實保障企業正常生產經營，積極協助企業渡過難關。

報導稱，眾多台商還主動提供各種物資支持，如滬士電子捐贈價值人民幣50萬元的物資，3.2萬一次性口罩，4000個N99口罩；櫻花衛廚捐贈價值人民幣80萬元的消毒櫃；統一集團逐步向大陸全國各地捐贈各類產品超過9萬箱，為防疫一線的醫務人員送上熱飯菜。

▲▼盛美精密工業向昆山紅十字會捐人民幣500萬。（圖／翻攝中新社）

▲其中人民幣300萬元將用於週市鎮疫情防控。（圖／翻攝中新社）

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光！　金管會不排除換掉南山
鑽石公主「包機內畫面」曝光！陳日昇「防護衣+護目鏡」：終於落
快訊／桃機「第一輛救護車」駛出！19人送衛福部台北、桃園醫院
快訊／國光客運輾過「路人爆頭慘死」　基隆火車站外傳恐怖車禍
「鑽石公主號」19人回台　陳時中抵達桃園機場了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

麻醉醫生組「插管敢死隊」與死神拔河　8天救50人成功率100%

贊助新冠肺炎疫情防控！台商向昆山紅十字會捐2170萬

雷神山上百病床空著！院長「病患愈來愈少」　但武漢還要蓋19方艙醫院

延後婚禮站一線抗疫！29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

致敬逆行者！四川火鍋協會請赴武漢醫護人員「免費吃1年」　400多店響應

口罩是老百姓的盾牌！李克強視察產能：早日實現日產破億

專家稱新冠病毒「傳播似流感」　無症狀者有一樣傳染性！

抗瘧疾藥「磷酸氯喹」最新試驗出爐！確定治療5例重症「4例已出院」

中國公布第二批對美加徵關稅排除清單　含呼吸器、木材...65項商品

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

爽！李聖經巴頭韓石圭怒吼「超療癒」　梁世宗回歸《金師傅》又見都仁範

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

麻醉醫生組「插管敢死隊」與死神拔河　8天救50人成功率100%

贊助新冠肺炎疫情防控！台商向昆山紅十字會捐2170萬

雷神山上百病床空著！院長「病患愈來愈少」　但武漢還要蓋19方艙醫院

延後婚禮站一線抗疫！29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

致敬逆行者！四川火鍋協會請赴武漢醫護人員「免費吃1年」　400多店響應

口罩是老百姓的盾牌！李克強視察產能：早日實現日產破億

專家稱新冠病毒「傳播似流感」　無症狀者有一樣傳染性！

抗瘧疾藥「磷酸氯喹」最新試驗出爐！確定治療5例重症「4例已出院」

中國公布第二批對美加徵關稅排除清單　含呼吸器、木材...65項商品

大陸熱門新聞

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」

29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

港防暴警確診　發燒出席餐會…59警遭殃

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

婚期延後抗新冠肺炎　武漢29歲前線醫師病逝

「拒東航、堅持華航執飛 」 湖北台辦：民進黨政府別再阻撓、拖延

女患者親述：發病10天最痛苦！　

特殊案例！陸男痰咽檢測陰性…糞便檢測陽性

疫情蔓延至監獄！山東200受刑人確診

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

湖北女高官站一線「奮戰25天身亡」

大陸官方認了「5監獄」群聚感染　獄警自己帶病進去

新冠肺炎難確診！浙江男雙重檢測「又陰又陽」

更多熱門

相關新聞

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

為防範新冠肺炎疫情增加，從陸港澳地區返台都需經過為期14天的居家檢疫。南投一名男子除了偷偷外出，還計畫環島，誇張的行徑讓人傻眼。所幸衛生局接獲舉報，立即找到男子並開罰。

包機回台　陳時中抵達桃園機場了

包機回台　陳時中抵達桃園機場了

直擊／鑽石公主號20人回來了！機棚檢疫中

直擊／鑽石公主號20人回來了！機棚檢疫中

台大教授說明動物冠狀病毒性疾病

台大教授說明動物冠狀病毒性疾病

居家檢疫者失聯還填假資料！柯文哲要「胡析延」出來面對

居家檢疫者失聯還填假資料！柯文哲要「胡析延」出來面對

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎台商昆山

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面