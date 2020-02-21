贊助新冠肺炎疫情防控！台商向昆山紅十字會捐2170萬

▲盛美精密工業向昆山紅十字會捐人民幣500萬。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台商盛美精密工業（昆山）有限公司20日向昆山市紅十字會捐人民幣500萬元（約新台幣2170萬元），以此支援疫情防控。據悉，這筆費用其中人民幣300萬元將用於週市鎮疫情防控，剩下人民幣200萬元用於昆山市疫情防控。

據中新社報導，盛美精密工業總經理詹益清指出，公司落戶昆山後，一直積極承擔社會責任。隨著疫情的爆發，董事長詹忠志第一時間聯繫昆山週市鎮政府，表達傾力在台期間，詹忠志一直密切關注昆山疫情防控工作，同時積極為周市鎮企業疫情防控工作提供支持。

詹益清近日從台趕回崑山後，立即聯繫週市鎮政府，並向昆山市紅十字會捐了人民幣500萬元。據悉，這筆捐款為昆山市展開接收防疫款物以來最大的一筆愛心款。週市鎮黨委書記陳建中承諾，這筆愛心資金一定會法定公開透明地用於週市鎮的疫情防控工作，相關資金的使用將邀請公司一起監督。他同時表示，鎮黨委政府會全力支持台資企業復工後的相關指標，納入創造條件切實保障企業正常生產經營，積極協助企業渡過難關。

報導稱，眾多台商還主動提供各種物資支持，如滬士電子捐贈價值人民幣50萬元的物資，3.2萬一次性口罩，4000個N99口罩；櫻花衛廚捐贈價值人民幣80萬元的消毒櫃；統一集團逐步向大陸全國各地捐贈各類產品超過9萬箱，為防疫一線的醫務人員送上熱飯菜。

▲其中人民幣300萬元將用於週市鎮疫情防控。（圖／翻攝中新社）



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