獨家追蹤／只有我在苦等！陳日昇的「亞果任務」...為趕包機奔檢驗所查結果

▲陳日昇在鑽石公主號上等待檢驗報告的過程宛如電影《亞果出任務》。（圖／陳日昇授權）

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

鑽石公主號上的台籍魔術師陳日昇今（21日）早拿到檢驗報告，將搭乘政府包機一起返台。事實上，他從登船表演、疫情爆發到自己感冒、等待檢驗結果，連串經歷就像電影《亞果出任務》，不停地跟時間賽跑。他向《ETtoday新聞雲》坦言，所有台籍乘客都拿到報告時，只剩下他一人，由於包機時間逼近，「心情真的很忐忑。」

電影《亞果出任務》（Argo）以1979年伊朗人質危機為故事藍本，故事描述一名CIA探員為將6名美國公民從動亂的伊朗帶離境，而以拍攝科幻電影作為掩飾。陳日昇此次在鑽石公主號隔離、等待包機返台的過程，雖然不像電影那樣驚險，但也是與死神擦肩而過，返台的過程一波三折，更成為他難忘的體驗。

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▲陳日昇拿到報告前，心情忐忑不安。（圖／取自陳日昇臉書）

陳日昇向《ETtoday新聞雲》表示，2月18日接受新冠肺炎檢測後，還得等待2至3個工作天，深怕作業時間趕不及政府今天的包機，因此只能焦急的等待。對他而言，除每日透過臉書粉絲頁向外界求援，分享自己的心境，也期盼早點收到通知，過程中持續透過群組和代表處人員聯繫，更希望不要成為唯一被留在日本的台灣人。

他提到，當自己得知，假如檢驗報告作業時間趕不及，將會錯過包機時，心中緊張的情緒升至最高點。「郵輪上的台籍乘客已全數拿到檢驗報告，唯獨我還在苦等，加上包機時間一分一秒逼近，心情真到很忐忑。」

▲陳日昇肺炎檢測為陰性，確定趕上政府包機返台。（圖／取自陳日昇臉書）

因此，在代表處及朋友建議下，他決定主動出擊，今天一早便前往鑽石公主號上的檢驗所，親自確認名單，「能拿到檢驗書的正式報告，證明自己真的沒事，終於可以下船了。」

他說，當時確定自己的名字是「陰性未確診肺炎」，剩下的「任務」便是和時間賽跑，等待官方程序跑完，拿到檢驗書，「雖然已經確定未感染新冠肺炎，但離下船還差臨門一腳。」

▲陳日昇及台籍乘客下船後與駐日代表處合影 。（圖／陳日昇授權提供）

但這臨門一腳，並不掌握在自己手上，就像電影中的最驚險的片段—主角抵達機場後，遇到海關人員刁難。在陳日昇身上，則是擔心日本官方的作業時間，「所以我一直主動催促，既然都陰性確定，那就趕快處理吧。」

幸好，陳日昇在接近中午的時候，終於拿到官方報告書，他也興奮的在臉書上表示，能準備下船搭飛機返台了，感謝老天及所有幫助他的朋友，結束這幾天被時間追著跑的緊張過程。