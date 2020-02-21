抓到了！轉發「新竹空軍醫院1人確診」　5網友移送偵辦



▲網路謠傳新竹市有肺炎案例，警方循線追查逮5人。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府近日發現有人透過網路社群LINE軟體謠傳新竹市出現1例肺炎確診病例，並指新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎的不實訊息，經衛生局澄清此為不實訊息，且該行為已嚴重影響整體防疫工作，涉嫌違反傳染病防治法，遂通報本局積極追查。

▲新竹市府日前也澄清是謠言。（圖／翻攝臉書新竹市 新鮮事）

新竹市警局表示，接獲報案後立即組成專案小組，並報由新竹地方檢察署蔡宜臻檢察官指揮本局刑事警察大隊、第一分局及新竹市調查站等單位偵辦，根據網路社群軟體相關群組循線約詢余姓網友等5人到案說明，5人均對於散播傳染病流行疫情之謠言坦承不諱，其中余嫌供稱消息來源係客戶口述，無法交代來源出處，係為提醒大家注意疫情始傳送訊息，全案依違反傳染病防治法移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警察局鄧局長學鑫表示，目前正值國內全力抗疫之際，涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依傳染病防治法第63條規定，最高可科新臺幣300萬元罰金，呼籲民眾切勿以身觸法，如發現有民眾散播不實假訊息，歡迎隨時與警方聯繫，共同確保我國防疫安全。

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