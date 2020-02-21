幹警確診後207人中招...山東監獄感染細節曝光！全省牢房「實行封閉管理」

▲山東任城監獄爆發新冠肺炎疫情。（示意圖，與本文無關／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

山東任城監獄爆發新冠肺炎疫情，對此省衛健委今（21）早介紹感染細節，稱12日下午有一位值班幹警被隔離收治，13日晚被確診，在對監獄進行全面排查後，發現共有207人感染。同時，山東當局對全省監獄系統開展全面排查，並宣佈實行「封閉管理」。

綜合陸媒報導，在今早的山東省新聞發佈會上，公佈了任城監獄疫情的相關情況。2月12日下午，任城監獄一位值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日晚22時經雙試劑檢測後診斷為新冠肺炎確診病例；同日下午6時，該監獄一位備勤幹警經核酸檢測後，診斷為確診病例。

會上指出，2名幹警被隔離收治後，即對任城監獄幹警職工、服刑人員及密切接觸者全面排查，對相關監區、備勤區、家屬區封閉管理，全面做好排查、篩查、隔離、救治等工作，「任城監獄此次發生疫情，說明我們防控工作的措施落實不力，深感自責。」

▲新冠肺炎仍在擴散。（圖／路透社）

針對此次爆發的「監獄感染」，山東採取3大措施。第一，對任城監獄立即開展了全面篩查隔離。14日即對任城監獄密切接觸人員開展拉網式排查，並將幹警職工密切接觸者全面轉運至指定賓館進行隔離；對任城監獄幹警家屬區落實全封閉管理，做好隔離場所和監獄現場消殺消毒工作。

另外15日起，將任城監獄服刑人員轉移，全部實施單間隔離，16日對任城監獄所有幹警職工、服刑人員及相關人員開展核酸檢測；21日起開展第二輪全面檢測，確保不漏一人，堅決阻斷擴散管道。

第二，對全省監獄系統開展全面排查。14日淩晨派出15個專項檢查組，分赴全省監獄督導防控措施、責任落實落地情況。每天對全體幹警、職工和服刑人員進行三次體溫測量，發現體溫異常者，立即隔離觀察。對幹警職工及其他人員22387人全部排查，除任城監獄外未排查發現其他疑似或確診病例。

第三，全省監獄系統實行封閉管理。1月27日開始，對全省監獄實行封閉管理，在獄內執勤的幹警已連續工作26天，這部分執勤幹警疫情不結束，不進行警務輪換，獄外人員一律不進入獄內，獄內生活物資實行無接觸運送，切斷傳染源。對獄外辦公區域也實行封閉管理。提高服刑人員的生活標準，增加營養，增強免疫力。