「貫徹落實習近平總書記重要講話」！李克強：對臨床一線投入效果較好的藥

▲新冠肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，繼大陸國家主席習近平19日宣布重要指示後，大陸國務院總理李克強20日強調，要加強對醫務人員的關心，並進一步加強患者有效治療，加大效果較好藥物向臨床一線投放使用，祭出鼓勵措施引導康復患者提供血漿支持，加強多學科聯合救治，降低重症患者病亡率，防止輕症演變為重症。

中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強今（20）日主持召開領導小組會議，他說要貫徹落實習近平總書記的重要講話、指示和中央政治局常委會會議精神，按照中央應對疫情工作領導小組部署，高度重視對醫務人員保護、關心、愛護，加快應用有效藥物救治患者，在做好疫情防控同時有序復工復產。

「醫務人員是戰勝疫情的中堅力量。要落實改善一線醫務人員工作條件、關心他們身心健康的措施，確保一線防護物資充足到位，對在崗時間長的醫務人員抓緊安排輪休。」李克強表示，落實好疫情防控中醫務人員工資待遇、臨時性工作補助、衛生防疫津貼待遇，加強對他們和家屬的人文關懷。

李克強還說，要進一步加強患者有效治療，加大效果較好藥物向臨床一線投放使用，祭出鼓勵措施引導康復患者提供血漿支持，加強多學科聯合救治，降低重症患者病亡率，防止輕症演變為重症。此外，他還在會議上稱，復工後要加強員工健康監測和個人防護，做好工作場所、宿舍等防控，減少員工聚集等。

▲李克強表示要貫徹落實習近平總書記的重要講話。（圖／路透社）



►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～