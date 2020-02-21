武漢醫護物資嚴重缺乏　重症者死亡率達五成！

▲甘肅省婦幼保健院派出15名護理人員支援湖北，當中14名女醫護剃光頭宣示抗疫決心。(圖／截自微博「每日甘肅網」影片)

大陸中心／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續惡化，迄今已有約3000名醫護人員被感染。湖北武漢一名徐姓志工接受境外媒體訪問時直言，這次疫情比SARS期間的死亡率更高。也有來自武漢醫療系統的消息指出，重症患者死亡率已達到5成左右，醫護人員成了最容易受感染的高風險的群體。

徐性志工說，醫護物資短缺問題未見改善，在一線工作的醫護人員，有時候需要一套防護衣穿兩天，也有人需要自製防護用品，顯示前線醫護缺乏保障。

武滿市內的殯儀館每天都需要加班焚燒屍體，迄今已有超過2000人病死，而且數字還在上升，根本很難在一天內處理完所有屍體。

據一名醫院後勤部門的馬姓女醫護表示，當地醫療系統消息指出，大部分感染者都是是因為防護措施沒有達到較高標準。政府要求封鎖消息，等市民知道時為時已晚，造成交叉感染，在隔離時基本上已面臨死亡。「從輕症轉化為重症的患者，死亡達百分之五十以上」。

另一方面，武漢市第八醫院院長王萍周三(19日)不幸感染新冠肺炎，目前在金銀潭醫院重症監護室搶救中。醫護受感染引發市民關注，有市民直言一線醫療人員大範圍感染，已經變得很普遍。