▲ 台東一站式產業輔導，因新冠肺炎改辦線上說明會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東縣政府成立之單一服務窗口「台東縣一站式產業輔導辦公室」，本年度將原有輔導、培訓、行銷工作整合成台東嚴選「Bravo! Taitung」提供在地業者強力支援系統，也首次注入地方創生提案補助，提供更多元的創業資訊。因新冠肺炎疫情影響，2020年產業座談會於官方臉書辦理線上直播，線上觀看數超過千人，分享轉傳人數破百人。



縣長饒慶鈴表示以「開放 整合 創新」方式推動台東產業發展，期望擦亮台東品牌、創造台東價值。今年落實推動「地方創生」遴選在地優質團隊給予協助，對於「青年創業」加強創業輔導陪伴、商業經營培育課程，為台東產業注入更多活力！

縣府財政及經濟發展處指出，因應新冠肺炎疫情影響，為使產業輔導服務不中斷，2020年產業座談會曁一站式產業輔導計畫說明會於官方臉書「台東縣一站式產業輔導辦公室」辦理線上直播，並邀請經濟部中小企業處、勞動部勞動力發展署高屏東分署、原住民族委員會、經濟部東部深層海水創新研發中心及國立台東大學等輔導單位進行計畫說明，共同協助在地業者充分瞭解政府資源補助計畫，亦透過直播與業者進行雙向溝通，線上觀看數超過千人，分享轉傳人數破百人。



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