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美國CDC將台灣列「明顯社區傳播」　外交部：已要求美方更正

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▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對新冠肺炎疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。對此，外交部表示，目前我國並不符合社區傳播要件，因此已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。

根據美國CDC網站指出，社區傳播（community spread）意味著人們已經感染病毒，但部分個案出現包括感染地點、途徑未知等狀況。在該網站中也將台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南被列入明顯社區傳播的國家名單。

對此，外交部表示，「社區傳播」必須符合四個要件，包括：第一，確定病例無法找出感染來源；第二，本地感染的個案遠超過境外感染的個案數；第三，已經出現持續性、連續性的一個傳播鏈 ；以及廣泛地發生有群聚的事件。

外交部強調，目前我國並不符合社區傳播要件，所以已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。

另一方面，總統蔡英文下午在接受訪問時也指出，現在看到的都是零星個案，沒有符合社區傳播要件，希望社會大眾不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情團隊，都是用最嚴謹態度來面對，一定會替大家健康把關。

▼美CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC）

▲▼ 美CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC）

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