美國CDC將台灣列「明顯社區傳播」　外交部：已要求美方更正

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對新冠肺炎疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。對此，外交部表示，目前我國並不符合社區傳播要件，因此已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。

根據美國CDC網站指出，社區傳播（community spread）意味著人們已經感染病毒，但部分個案出現包括感染地點、途徑未知等狀況。在該網站中也將台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南被列入明顯社區傳播的國家名單。

對此，外交部表示，「社區傳播」必須符合四個要件，包括：第一，確定病例無法找出感染來源；第二，本地感染的個案遠超過境外感染的個案數；第三，已經出現持續性、連續性的一個傳播鏈 ；以及廣泛地發生有群聚的事件。

外交部強調，目前我國並不符合社區傳播要件，所以已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。

另一方面，總統蔡英文下午在接受訪問時也指出，現在看到的都是零星個案，沒有符合社區傳播要件，希望社會大眾不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情團隊，都是用最嚴謹態度來面對，一定會替大家健康把關。

▼美CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC）

