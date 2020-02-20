因應新冠肺炎　嘉市衛生所搭「口罩風」衛教宣導

▲嘉義市衛生所「行動衛教補給站」趁口罩風行加強衛教宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）。

記者翁伊森／嘉義報導

搭配買口罩人氣，嘉義市衛生所啟動行動衛教補給站，全體衛生所同仁全力出動，20日下午衛生所口罩實名制首賣人潮宣導多元衛教議題，並把握時機、衛教「勤洗手、正確使用口罩」，讓民眾帶回家的不只有口罩，還有滿滿的健康知識。

口罩實名制的制度下，買口罩族群的特質，帶來「衛教宣導」的新契機。衛生所跟隨時代浪潮，改變宣導模式，抓緊這些主動上門的民眾，將衛教宣導識能打進民眾的「心」市場。民眾在排隊等口罩的同時還可以吸收健康新知，而且搭配每人每7天購買1次的政策，衛生所可有效針對衛教「處女族群」，加強宣導健康知能，增進民眾健康知識免疫力。

西區衛生所楊百文主任表示，對抗武漢肺炎，勤洗手不可少。不要小看洗手這個簡單動作，其實有很多「眉角」，大家洗手可記7字口訣：「內（手掌）、外（手背）、夾（指縫間）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕）」，整個過程需要搓洗40至60秒，才算是有效的洗手，請大家勤洗手、會洗手、對抗疫情謹慎，但不緊張。

衛生局提醒，衛生所每天有400片成人口罩及200片兒童口罩，售完為止。平日販售時間下午1時30分至5時30分，例假日(週六、週日)上午9時至12時。民眾赴衛生所一樣憑健保卡可購買2片成人口罩、4片兒童口罩，不拆賣，身分證末碼單數周一、三、五購買，身分證末碼雙數周二、四、六購買，周日都可買，每人每7天購買1次，並可多帶另1人健保卡代買，父母可持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，兒童也可以依照實際需要購買大人型口罩(若兒童購買成人口罩則以2片為限)，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。