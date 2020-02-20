寶島通訊民調／81％民眾肯定政府「防疫」作為、蔡英文施政滿意度達71％





▲總統蔡英文。（圖／總統府）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，總統蔡英文下令防疫視同作戰。根據《寶島通訊》最新民調，八成民眾肯定政府「防疫」作為，蔡英文施政滿意度則破七成創新高。

《寶島通訊》20日公布最新民調，調查委託精湛民調執行，於109年2月10至12日進行調查。成功訪問1,070位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。調查採用手機及家用電話進行抽樣，手機樣本以NCC公布手機前綴號碼加上隨機產生後6碼進行抽樣。家用電話調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行抽樣。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。

根據民調結果，高達81.8％民眾滿意政府這次的防疫工作，即便是國民黨的支持者，也有53.6％表示滿意。而在國人對防疫效能與魄力的高度期待下，蔡英文的施政滿意度也高達71.9％，創下歷史新高。

調查也顯示，對於目前政府因應武漢肺炎的各項措施，民眾普遍給予高度支持。其中「有中港澳旅遊史或經中港澳轉機的民眾，需進行14天居家檢疫」的作法，高達96.3％的民眾表示贊成（非常贊成74.8％；有點贊成21.5％）；2.8％的民眾表示不贊成。

在「高中以下學校延後兩周開學」部分，84.7％的民眾表示贊成（非常贊成49.9％；有點贊成13.2％）；13.2％的民眾表示不贊成。至於「口罩實名制」，有75.1％的民眾表示贊成（非常贊成39.9％；有點贊成23.3％）；23.3％的民眾表示不贊成。

對於疫情若持續蔓延，是否支持「統頒布緊急命令」因應，有81.5％的民眾表示贊成（非常贊成48.2％；有點贊成33.3％）；13.4％的民眾表示不贊成。「政府補助或紓困受疫情影響的產業」部分，76.0％的民眾表示贊成 （非常贊成36.9％；有點贊成39.1％）；25.0％的民眾表示不贊成。若疫情持續，「政府徵用旅館或飯店作為臨時隔離的處所」，有71.9％的民眾表示贊成（非常贊成37.2％；有點贊成34.6％）；20.7％民眾表示不贊成。

國人對於政府現行的防疫成效呈現高度滿意，也反映在蔡英文的施政滿意度上，71.9％的民眾表示肯定蔡英文的施政，尤其是20至39歲的年輕族群，滿意度高達77％以上，也凸顯國人在防疫期間，對於政府團隊在防疫效能與執行魄力上都有高度期待。