好市多推2公升滅菌液「一罐特價755」！網換算市售漂白水…驚喊貴：5L才100

▲好市多推出滅菌液。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，口罩、酒精紛紛引發搶購，美式賣場好市多（Costco）也有多項產品被秒殺，日前就有網友分享一款次氯酸水滅菌液，而且網路價是999，現在特價755，而且一卡限購一瓶。不過就有網友發現，這個價格雖然有折扣過了，但換算下來比酒精、漂白水還貴，讓人難心動。

一名男網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文，說他先前在網路上買2公升裝的滅菌液，價格是999元，結果19日逛好市多的時候，發現賣場特價755元，一卡限購一瓶。

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另一位女網友則表示，她逛賣場時，湊巧發現有次氯酸水補充瓶，濃度為200ppm，「藥師說不用稀釋，可以直接分裝使用，除了噴門把、衣物、鞋子、安全帽……，也可以噴在餐具上消毒」，雖然很大一瓶，但還是下手買了。女網友也在留言處說她會po這個商品，是因為有人對酒精過敏，而次氯酸水是不含酒精的一種選擇，也不是鼓勵大家搶購，只是提醒除了戴口罩，手部的清潔消毒也很重要。

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▲好市多賣大包裝滅菌液，不少人覺得很貴。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

這次好市多推出次氯酸水防菌液，商品說明指出可有效對抗常見細菌和病菌，且強調環保無毒、安全無添加酒精，使用後不需用清水擦拭。看到貼文後，有人認為可以入手，「流言蜚語很多，但我們長期有在使用，的確沒遇過什麼傳染病的問題」、「里長可以申請。」

不過不少網友卻覺得這款商品價格不OK，「水神次氯酸水加水站一公升才20元，這個真的不值得買」、「好貴啊……1公升要300多」、「市售5L漂白水（次氯酸鈉）$100左右，稀釋100倍就是500L，也就是半噸的消毒液了，1000mL算下來不到$1（0.3塊）」、「次氯酸水很不穩定，失效很快的」、「如果你知道自己泡次氯酸有多簡單，對比那個價格真的會吐血呀！」

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，貨架上已經所剩不多，有些人看了商品說明後就帶走一瓶，但過不久後又拿回貨架放，有些人則是不知如何使用，就站在貨架前觀望買氣；但也有民眾是看了媒體報導文章後，特地到好市多買防菌液，經比對商品圖後，拿了就走，還直呼：「剩沒多少了！」

據悉，次氯酸水屬於弱酸性水溶液，具有殺菌消毒的效果，除了盡量不要接觸肌膚之外，也不能在陽光下曝曬太久，否則會還原成氯氣和水，因此保存期限約3個月，建議民眾不要買來囤積。

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