廚餘「清洗」後每包100賣便當店！3母子回收好市多過期食材...2年才曝光

▲吳女回收好市多過期食品，經過處理後再販售給小吃攤，被法官判刑。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／屏東報導

屏東畜牧業者吳美孃及其兒子沈育正、沈和昌等人涉嫌回收高雄好市多的過期食品，在經過「處理」後，轉賣給餐飲業。案經屏東地檢署將3人依法起訴後，高雄高分院則判吳女2年4個月徒刑、沈育正1年10個月徒刑、沈和昌1年8個月徒刑。

屏東地檢署2015年6月接獲線報，畜牧業者吳美孃（62歲）等人以回收廚餘為掩護，向高雄地區大賣場回收過期食品與肉品轉賣，檢方遂指揮警、憲單位並會同衛福部食藥署南部管理中心、屏東縣及高雄市衛生局、環保局搜索、稽查萬丹鄉15個地點。

經過調查，檢方發現，吳美孃的兩個兒子沈育正、沈和昌每天都會開車前往高雄市前鎮區、鼓山區以及大寮區等地，載運好市多等賣場過期下架的肉品、蔬果等，將外觀較佳的過期食品清洗、去除異味後，以塑膠袋分裝成小包裝，每包以100元轉賣給下游小吃攤、便當店，甚至還有員工餐廳，而腐敗的食品則拿去餵豬。3人以此作法販售過期食品長達2年，不法獲利68萬元。

檢方事後將3人依法起訴，歷經多年的審判，高雄高分院近日審結，依違反食品安全衛生管理法將吳女叛處2年4個月徒刑、沈育正1年10個月徒刑，而沈和昌則因涉案情節較輕，判處1年8個月徒刑，宣告緩刑5年，並需在判決確定日起6個月內向公庫支付120萬元，緩刑期內接受法治教育講座5個場次，並付保護管束。

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