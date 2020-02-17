她買內褲「沾經血竟重新上架」！網看傻怒轟低級　好市多回應了

▲一名女網友在好市多買到使用過的女用內褲。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



記者蕭筠／台北報導

太噁了！一名網友近日在美式賣場好市多（COSTCO）購入女性內褲，孰料竟發現內褲上沾有疑似月經的痕跡，讓她忍不住PO網怒轟：「太不舒服了！」貼文曝光後引來不少人留言「低級」、「太誇張了！好髒喔」，掀起不小討論。對此，好市多回應貼身衣物雖提供退貨處理，但強調不會重新上架，會進行銷毀動作。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼：「沒想到也有踩雷的一天！」透露自己近期在好市多買了女性內褲，卻在準備丟洗衣機清洗時發現，粉色內褲上竟沾有疑似沾染了月經，讓她忍不住痛批：「真的太不舒服了，貼身衣物如果要重新上架，costco好歹也要檢查一下吧」。

貼文一曝光立刻引來大批網友留言「噁心耶⋯⋯那個人太沒水準了吧」、「真的很噁欸！超沒公德心的」、「天吶！這太誇張了，真沒羞恥心耶！沾到經血居然好意思退貨，好市多品管也有問題難道都沒檢查嗎」。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫回應表示，個人貼身衣物可以進行退貨，但凡打開包裝就不會重新進行上架，將依照內部SOP進行銷毀動作，民眾若有任何疑慮都拿到賣場詢問，都會有人員進行處理。