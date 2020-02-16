好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」…網批過度聯想：關瘋搶啥事？

▲特價商品本來就容易賣完，其他分店仍有很多庫存。與本文無關。（示意圖／記者許展溢攝）



記者黃可昀／綜合報導

先前網路上謠傳衛生紙原料缺貨，很多人未查證就一窩蜂前往大買場搶購，雖然已經抓到假消息製造者就是「陳姓貿易商」，但仍然有部分民眾盲目囤貨。一名女網友今天到好市多（costco）台北內湖店買濕式衛生紙，發現竟然被搶到架上全空。

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▲其他地區網友回報，別家分店還有很多濕式衛生紙。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多自家品牌的濕式衛生紙一直都有販售，以前也做過多次特價活動，但從來沒有出現過被掃光的搶手景象，「以前特價也沒人要搶的商品，才第一天特價居然被搶光沒貨。」

她詢問賣場人員得到的回應是「現在是非常時期」，所以濕式衛生紙的需求量較大，該店也不確定何時才會再進貨，讓她很納悶，濕式衛生紙和防疫到底有什麼關聯，「這不是上廁所用的濕式衛生紙而已嗎？」懷疑是先前的衛生紙之亂尚未平息，還是有少數人看到衛生紙、濕紙巾就先搶再說。

▲新莊店的衛生紙也很多，庫存充足不用搶。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



其他地區的網友表示，別家分店的濕式衛生紙仍有庫存，並沒有原PO說的售完情形，可能只是因為特價而比較多人買，不要過於敏感的聯想到疫情議題，「任何賣場只要特價都會有人撿便宜⋯不懂為什麼要說什麼『非常時期』？我因為需要去買、因為特價去買，都很正常啊！關瘋搶、囤貨什麼事啊」、「也太誇張， 台南還很多啊」、「昨天中壢店還很多」、「今天下午中和店也還蠻多的」。

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