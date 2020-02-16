　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」…網批過度聯想：關瘋搶啥事？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 好市多黑購節第6天。（圖／記者許展溢攝）

▲特價商品本來就容易賣完，其他分店仍有很多庫存。與本文無關。（示意圖／記者許展溢攝）

記者黃可昀／綜合報導

先前網路上謠傳衛生紙原料缺貨，很多人未查證就一窩蜂前往大買場搶購，雖然已經抓到假消息製造者就是「陳姓貿易商」，但仍然有部分民眾盲目囤貨。一名女網友今天到好市多（costco）台北內湖店買濕式衛生紙，發現竟然被搶到架上全空。

▲▼好市多濕式衛生紙被買光，其他分店仍有很多庫存。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

請繼續往下閱讀...

▲其他地區網友回報，別家分店還有很多濕式衛生紙。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多自家品牌的濕式衛生紙一直都有販售，以前也做過多次特價活動，但從來沒有出現過被掃光的搶手景象，「以前特價也沒人要搶的商品，才第一天特價居然被搶光沒貨。」

她詢問賣場人員得到的回應是「現在是非常時期」，所以濕式衛生紙的需求量較大，該店也不確定何時才會再進貨，讓她很納悶，濕式衛生紙和防疫到底有什麼關聯，「這不是上廁所用的濕式衛生紙而已嗎？」懷疑是先前的衛生紙之亂尚未平息，還是有少數人看到衛生紙、濕紙巾就先搶再說。

▲▼好市多濕式衛生紙被買光，其他分店仍有很多庫存。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲新莊店的衛生紙也很多，庫存充足不用搶。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

其他地區的網友表示，別家分店的濕式衛生紙仍有庫存，並沒有原PO說的售完情形，可能只是因為特價而比較多人買，不要過於敏感的聯想到疫情議題，「任何賣場只要特價都會有人撿便宜⋯不懂為什麼要說什麼『非常時期』？我因為需要去買、因為特價去買，都很正常啊！關瘋搶、囤貨什麼事啊」、「也太誇張， 台南還很多啊」、「昨天中壢店還很多」、「今天下午中和店也還蠻多的」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」網批：關瘋搶啥事
日本東京再傳「5例新冠肺炎確診」　累積確診413例
明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢
馬來西亞全面拒絕中國來的郵輪！「威士特丹號百名乘客」禁入境
湖北宣布全省「最嚴封閉管理」！嚴管居民外出「物資集中配送」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／日男發病擠滿員電車上下班　台日網友狂刷：京葉線迪士尼遊客慘了

情人節住飯店「鏡子冒半張臉」　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚

影／失聯港人找到了！　「公布姓名」後在西門町套房內尋獲這3人

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！100台現貨不用等

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

長跑多年情斷...卻與另一半閃婚！網「這例子太多」曝2關鍵：懂自己要什麼

家門縫被塞「一包五彩寶石」　他估狗秒抖：有點發毛...網狂勸母湯

明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢

帥氣背影不再…他「超愛扶」秒噴裝！急call out求後援　網笑爆：滿地找牙

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

長跑多年情斷...卻與另一半閃婚！網「這例子太多」曝2關鍵：懂自己要什麼

家門縫被塞「一包五彩寶石」　他估狗秒抖：有點發毛...網狂勸母湯

明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢

帥氣背影不再…他「超愛扶」秒噴裝！急call out求後援　網笑爆：滿地找牙

好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」…網批過度聯想：關瘋搶啥事？

KTV歡唱4hrs！服務生「3度進門發濕紙巾」超尷尬　店員曝原因：小費只是其次

新冠肺炎船上蔓延！才2天又多爆出137人確診「公主遊輪聲明來了」

一早冒雨排口罩！大媽call兒解壓縮「快點來」　反嗆13字惹怒網：讓她紅

健保卡旅遊警示擴及星泰　第三國入境資料全都露

中壢吃貨都在打卡的10間美食　炸雞車輪餅、酸辣海鮮媽媽麵超過癮

空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家釋疑

夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

開學日北市28萬學生上線　柯文哲：將討論班級上課是否戴口罩

安撫領土爭議！　Google maps依用戶IP位址「劃分國界」

胡瓜躺地手掌撐起1女「閉眼臉漲紅」　阿翔嚇傻：在開玩笑吧

畢書盡婚前「趕人分手」爆內幕！　8年舊愛遭酸民攻擊：當事者最清楚

家人手機響...雪橇犬「歪頭2次」眼睜大　下秒變泰山：接電話哦～

她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

HBL／永仁贏球牽動局勢　攜手南山、北一女、淡商進4強

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

三重口罩廠被舉報！衛福部徵用91萬片口罩

威士特丹號確診新冠肺炎！指揮中心回應

第二波寒流10縣市6℃　一張圖看時間表

「防疫不是我們的事！」搖頭男身分遭起底

她曝口罩幕後製程：台人真的要跪下哭了

他神解各國4種防疫態度被推爆：悲哀但中肯

桃園妹買酒精棉片　遭嗆：不打胰島素會死？

具居留權可享健保資源　網喊修法

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

即／台灣佛教宗師　淨心長老圓寂

鋒面通過！北北基大雨特報來了

更多熱門

相關新聞

KTV店員頻進門發濕紙巾　原因曝：小費是其次

KTV店員頻進門發濕紙巾　原因曝：小費是其次

KTV是不少學生、同事聚會的好去處，除了可以唱唱跳跳紓壓，就算是不常開口唱歌的人也可以單純享用美食聽歌。不過一名網友就好奇，他在KTV唱了4小時，服務員就進出包廂發了3次濕紙巾，讓他覺得尷尬又困擾。貼文一出，有店員就在留言處公布了真正原因。

一看好市多AirPods驚呆！秒討情人節禮物

一看好市多AirPods驚呆！秒討情人節禮物

口罩、衛生紙「身價大漲」！　香港、新加坡也瘋搶

口罩、衛生紙「身價大漲」！　香港、新加坡也瘋搶

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

消防官查核市售衛生紙供貨無虞民眾勿恐慌搶購

消防官查核市售衛生紙供貨無虞民眾勿恐慌搶購

關鍵字：

衛生紙濕紙巾濕式衛生紙好市多

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

畢書盡爆認愛3個月分手！

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

雷／《愛的迫降》心電圖逼聲網崩潰

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

獨／恬娃亂入男星告別式！遺孀怒了

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面