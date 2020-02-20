發病29天才確診！北部女4度就醫「2年沒出國」感染源不明　指揮中心急追360位接觸者

▲中央流行疫情中心19日晚間10點30分突然公布「第24例確診」快訊。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照／記者林敬旻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

指揮中心19日晚間發布快訊，北部新增1例「本土病例」，為國內第24例，患者是一名北部60多歲女性，目前持續隔離治療中。由於患者自1/22出現發燒、咳嗽，且近2年無出國史，引起網友高度關注，有人擔心「這中間不知道傳播給多少人了」。

中央流行疫情指揮中心19日晚間10點30分突然公布「國內第24例確診」快訊，患者是北部60多歲女性，近2年無出國史，1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22～1/29四度到診所就醫。

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女病患因症狀變嚴重且呼吸急促，於1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院，因病情惡化，2/10轉入加護病房，並於2/17因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，於今日確診；個案目前持續隔離治療中。指揮中心已掌握本個案密切接觸360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前正安排接觸者採檢。

同時指揮中心將持續調查是否有其他接觸者，以進一步匡列、追蹤、採檢及隔離。另將針對個案發病14天前之活動史與可能暴露者，追查可能感染源。

指揮中心指出，截至19日下午4點，國內新增14例，目前累計通報1927例，24名確診(含8例本土病例)、1822例排除、剩下仍在檢驗中（37例初驗陰性）。

▲新冠肺炎確診案例，中台灣最多。（圖／翻攝自COVID-19 (Wuhan_Coronavirus) Taiwan By PTT ID :coffee777）



此消息引起網友高度關注，一名PTT鄉民直言，「這一例是不是到目前為止最可怕的阿？之前白牌司機起碼也是知道有接觸過中港澳的遊客，然後再傳染給全家人，起碼都找得到感染源。今天這60多歲女性，1. 沒旅遊史、2. 沒接觸到中港澳遊客、3. 早在1/22就發病了。」

其他鄉民也紛紛留言，「根本沒中港澳接觸史」、「這中間不知道傳播給多少人了」、「17日才進負壓隔離病房，接觸多少醫護了」、「診所還來四次」、「北部哪裡？」、「社區傳染了？」。

還有人說，「撐到現在不錯了」、「都不公布是哪裡的」、「發佈地點要讓人恐慌嗎？」、「口罩優先給醫護是正確的」、「應該把全流感重症引發肺炎患者全篩檢」、「2/17才進負壓病房......」、「台北人又那麼密集」、「2/19開始往回追接觸史」、「沒記者會，直接跳快訊？」、「現在問題是能不能找到感染源」。

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