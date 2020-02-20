日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

▲日本確診病例持續增加。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐日本使館20日透露，得知日本新冠病毒核酸檢測試劑不足後，他們透過企業及公益基金會緊急向日本國立傳染病研究所捐贈了一批新冠病毒核酸檢測試劑盒，「病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對。」

陸駐日使館表示，日本國內新型冠狀病毒肺炎疫情持續發展，中方對此高度關注，感同身受，得知日方新冠病毒核酸檢測試劑不足後，中方立即向日方表達提供協助意願，並採取行動。

陸駐日使館指出，經過多方協調，他們在近日通過中國深圳華大基因科技有限公司和深圳市猛獁公益基金會緊急向日本國立傳染病研究所捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

陸駐日使館強調，病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對，「中方願繼續向日方提供力所能及的幫助，密切開展溝通合作，攜手早日戰勝疫情，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全。」

根據日媒報導，日本19日共新增10例確診病例，境內確診人數達84例，東京都內許多大型活動，包含東京馬拉松、天皇誕生日活動也都縮小規模甚至取消。此外，備受各界關注的鑽石公主號郵輪19日已有443人下船返家，包含5名台灣籍乘客，預計今（20日）會再讓500人下船。

▼鑽石公主號郵輪19日陸續開放乘客下船。

