　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透）

▲日本確診病例持續增加。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐日本使館20日透露，得知日本新冠病毒核酸檢測試劑不足後，他們透過企業及公益基金會緊急向日本國立傳染病研究所捐贈了一批新冠病毒核酸檢測試劑盒，「病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對。」

▲▼日本民眾搭乘電車通勤。（圖／路透）

陸駐日使館表示，日本國內新型冠狀病毒肺炎疫情持續發展，中方對此高度關注，感同身受，得知日方新冠病毒核酸檢測試劑不足後，中方立即向日方表達提供協助意願，並採取行動。

陸駐日使館指出，經過多方協調，他們在近日通過中國深圳華大基因科技有限公司和深圳市猛獁公益基金會緊急向日本國立傳染病研究所捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

陸駐日使館強調，病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對，「中方願繼續向日方提供力所能及的幫助，密切開展溝通合作，攜手早日戰勝疫情，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全。」

根據日媒報導，日本19日共新增10例確診病例，境內確診人數達84例，東京都內許多大型活動，包含東京馬拉松、天皇誕生日活動也都縮小規模甚至取消。此外，備受各界關注的鑽石公主號郵輪19日已有443人下船返家，包含5名台灣籍乘客，預計今（20日）會再讓500人下船。

▼鑽石公主號郵輪19日陸續開放乘客下船。

▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

ET快訊
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

疫情待在家無聊　他偷獵「川普雞」po網炫耀：天天吃野味都膩了

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

武漢封城前！父連夜趕回　重病女兒大哭：爸你真的回來了，我好怕

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

疫情待在家無聊　他偷獵「川普雞」po網炫耀：天天吃野味都膩了

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

武漢封城前！父連夜趕回　重病女兒大哭：爸你真的回來了，我好怕

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

Android 11開發預覽版無預警發布！10大新功能搶先看

探視獨居妹按鈴無人應　她急CALL救援...警破門驚見妹昏迷倒床邊

早上起床就摺被大NG？改變8個不自覺的晨間壞習慣　美好一天從頭開始

女發燒29天才確診！恐有社區感染？台醫「看法悲觀」：已達臨界點

送狗剪毛嫌貴！爸默默一舉動愛意爆發　女兒笑：我是撿來的

中職／兄弟5連勝熱身賽再戰桃猿　羅傑斯先發對翁瑋鈞

70歲父腦手術後臥床求扶養　女兒拿「成長過程照片」打臉

6歲小舞棍！學校師生前「solo」扭腰擺頭完美對拍...技驚全場

卡佩拉老鷹初登場等等　腳部傷勢恐再休兩周

上班族幻想閒汪「代排口罩」看板都做好　網笑翻：我會偷抱走

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

湖北男深夜爬入女友家！整棟住戶被強制隔離

「阻撓」台灣民眾回家路 新華社：民進黨政府可恥、嗜血

病毒攻擊力超強！陸專家：新冠肺炎比SARS難救

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

即／湖北確診驟減「一日破百死」

台商達芙妮　2019年關店2288家

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

武漢市第八醫院院長王萍確診！已找到供應血漿

15歲男「磚塊狠敲9下」...老師噴血倒地死了

2次都是陰性　她出院後才確診

湖北男翻牆會女友　整樓強制隔離

「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

更多熱門

相關新聞

傳「雙黃連」增免疫！藥師揭「真正用途」

傳「雙黃連」增免疫！藥師揭「真正用途」

日有網路傳言指出「雙黃連」成分的中成藥有助增強免疫，尤其近日新冠肺炎疫情未停，不少民眾瘋狂搶購相關產品。但藥師指出，雙黃連製劑中無黃連成分，主要作用也並非提升免疫力，雖然都有清熱退火效果，但仍是藥品，對喝冷易胃痛、氣虛怕冷和風寒型感冒的病人（畏寒、發熱無汗、流清鼻涕等）都不宜，且在未經診治前須留意不應濫用。

香港抗煞專家：穿山甲很有可能是中間宿主

香港抗煞專家：穿山甲很有可能是中間宿主

民調：超6成民眾贊成兩岸合作防疫

民調：超6成民眾贊成兩岸合作防疫

「確診阿珠嬤」禮拜1001人拉警報　南韓鄉民崩潰

「確診阿珠嬤」禮拜1001人拉警報　南韓鄉民崩潰

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎肺炎核酸核酸檢測核酸檢測盒核酸檢測試劑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面