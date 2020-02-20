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台商返鄉期染上！北部女發燒29天確診「2年沒出國」　醫：她一直不符合通報定義

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,口罩,流感,防疫,假日,休憩,散步,出遊,大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情升溫，民眾紛紛戴起口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心19日晚間公布新增1例「本土」病例，北部60多歲女性個案19日確診，目前隔離治療中，為國內第24例。由於患者自1/22出現發燒、咳嗽，近2年也無出國史，引起民眾關注。重症名醫陳志金晚間更在臉書憂心直言，「她一直都不符合通報定義」更擔心接觸者360人，有多少醫護人員。另外，中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學則憂心「那期間是台商返鄉的高峰，不知傳染源頭。」

指揮中心19日晚間10點30分突然公布「國內第24例確診」快訊，患者是北部60多歲女性，近2年無出國史，1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22～1/29四度到診所就醫。

請繼續往下閱讀...

女病患因症狀變嚴重且呼吸急促，於1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院，因病情惡化，2/10轉入加護病房，並於2/17因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，於19日確診，發病到確診共29天左右，目前已進行隔離治療。

▲▼行人,路人,口罩,流感,防疫,小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊,過馬路,行人穿越道。（圖／記者李毓康攝）

▲家長攜小孩戴起口罩。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心當務之急是「追查可能感染源」，目前已掌握密切接觸360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，正安排採檢。另針對個案發病14天前活動史與可能暴露者，追查感染源。

不過消息一出，不少人都驚呼「這是非常令人擔心的一例」、「所有案例，這件最可怕 。天祐台灣」。重症名醫陳志金憂心發文，「1/22發病，2/19診斷！1/22-1/29四度至診所、1/29急診、1/30-2/10住一般病房！2/10-2/17住加護病房，無隔離，2/17送檢轉負壓隔離病房……密切接觸者共360人，這有多少醫護人員啊？！」

由於台灣首例是1/20入境，讓陳志金憂心難道是「更早就感染了？過年有無家聚？感染源頭在哪？四度看病總共有幾間診所？1/30-2/10及2/10-2/17是不是都沒住隔離病房？」這一來一往總計29天才確診，讓他相當憂心。

另陳志金表示，因為疾管署主動回溯篩出第19例後，放寬擴大檢驗，醫院主動提報，才又抓出此第24例「她一直都不符合通報定義，所以沒有延誤通報的問題。」

▲▼陳志金。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

▲陳志金深夜發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

此外，中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學，也在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文表示，「1/22出現症狀，無旅遊史，那段時間是台商返鄉的高峰，但目前不知道傳染源頭。

他接著說，「現在只要有不確定致病原的肺炎就需要小心！負壓病房的使用率將增加！幸好政府一直有儲備負壓病房量能準備應付突發情形，現在可以派上用場了！若當時貿然接受中國近千人包機返台，用光負壓病房的容額，面對現在的情勢一定更加棘手。」

▼中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2020年2月19日 星期三
ET快訊
中部有7例確診　衛生局長曝原因
再添一例確診！北部60多歲女「2年沒出國」感染源不明
劉真裝葉克膜搶救！「這些名人也用過」　醫曝久置2後果
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