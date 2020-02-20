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連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

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▲▼39歲民警死亡。（圖／翻攝自我們視頻）

▲樊樹鋒生前畫面。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐之際，奮戰在一線的除了醫護人員，還有各地的民警。河南鄭州39歲的員警樊樹鋒，在連續工作17天後，因過度勞累導致顱內大面積出血，被送往醫院搶救，19日不幸身亡。他生前的遺願也隨之曝光，讓大批網友淚崩，紛紛大呼「別再有下一個了！」

據《紅星新聞》報導，樊樹鋒是鄭州市公安局東風路分局社區的特警隊員，在此次疫情中，他與同事主動請纓投入戰疫一線。然而連續工作17天的他，11日因顱內大面積出血，被送往醫院搶救，19日不幸離世。

▲▼39歲民警死亡。（圖／翻攝自我們視頻）

▲39歲民警連續工作17天後死亡。（圖／翻攝自我們視頻）

「此生無悔披戰甲，來世還要做警察。」這是樊樹鋒曾在微信朋友圈發過的一句話，他也在生前留下意願，「器官無償捐獻醫院，去幫助更多急需的人」。樊樹鋒的器官捐獻儀式19日在鄭州大學第一附屬醫院舉行，家人和民警代表在現場紛紛鞠躬，淚別樊樹鋒。

消息傳出後，網友紛紛表示哀悼，「基層一線人員真的太辛苦了，多讓他們休息吧」、「才39歲，大好的時光啊，甚至連遺願都那麼。。。。。別再有下一個了」、「調節一下基層幹部的工作時間吧 這都第幾個了」、「我的天 頭皮發麻 還捐獻了器官」。

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