前線接觸白牌運將…眼尖醫「發現第19例」反遭攻擊！女兒心疼：爸爸沒有錯

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／彰化報導

新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計已有23人確診，其中第19例的61歲白牌計程車司機曾載運中港澳旅客，因此遭感染、併發敗血症離世；不料中央流行疫情指揮中心在公布資料時一併將第一時間收治、協助白牌計程車司機轉診的診所曝光，再加上網路謠言四起，小診所瞬間成了網友攻訐對象，看診人數大幅滑落。對此，醫師的女兒也在臉書曝光父親的心聲，「沒有人做錯事，但他們卻都受傷了！」

女網友在表示，18日晚間買菜時接到了父親的電話，聽筒裡的聲音語氣異常的落寞，父親以疲憊的聲音半開玩笑說著「唉，大家都認識我了耶」，接著還輕輕地苦笑了一聲，「我知道他其實很難過，就是因為不知道能跟誰抒發她的難過，所以才打給女兒說一說話吧，那個當下我眼淚其實已經快掉下來了，一直以來有如超人般替我們扛著一切的爸爸，其實也有他脆弱無助的時候。」

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為了掩飾自己快要哭出來的聲音，當下女網友只好兇爸爸，「那就收一收休息啊，不要看診了啦，看什麼看？」但父親卻又輕輕地回應，「可是努力了那麼久、那麼多年耶，每天兢兢業業從沒鬆懈過，我沒做錯事，為什麼要被批評不能看診？」

女網友無奈感嘆，一個認真工作、對每個病患都放在心上的人被貼了標籤，一個不僅沒做錯事，甚至做了最好判斷的人，被沒求證過的閒言閒語傳得滿天飛，「甚至還有人直接跑來診所質問護理師，『醫師不是也中標住院了嗎，怎麼還可以看診？』沒發生過的事情說的彷彿親眼看見一般，一句句如刀片般飛來，這是多大的傷害？沒有人做錯事，但他們卻都受傷了！」

女網友PO出彰化縣衛生局來函闢謠，父親在診察後發現患者疑似感染新冠肺炎，積極協助患者轉診至大醫院就醫，保護醫護人員及員工健康，深受衛生局肯定；另該診所相關人員自2月3日至今皆未出現發燒及呼吸道疾病，已經超過病毒14天潛伏期，且經採檢後，相關人員檢查結果均為陰性，並無傳染之虞。女網友坦言，最後想跟爸爸說，「不論外人怎麼評論，在我心目中你就是最棒的！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼診所收治新冠肺炎第19例白牌計程車司機，不料卻因此遭到網友攻訐。（圖／翻攝臉書）