全台1月十大熱銷手機出爐！蘋果手機入榜三款　這支手機賣最好

▲華為手機1月在台銷售額表現跌出了前10名。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者邱倢芯／台北報導

相較於2019年12月的銷售表現，2020年1月的台灣手機市場銷售稍有回溫；1月的手機總銷量約為63.9萬部，相較於去年12月的53.3萬部，多了約10.5萬部的銷售量。值得注意的是，華為這次應是受到沒有搭載GMS服務、NCC切結書，以及新冠肺炎（COVID-19）疫情的多方影響，銷售額表現跌出了前10名。

1月的台灣手機市場品牌銷售量排行分別是：Apple（33.8%）、三星（20.8%）、OPPO（11.7%）、紅米Redmi（6.0%）、HTC（4.4%）、華碩（4.1%）、realme（3.6%）、Sony（3.2%）、vivo（2.8%）、華為（1.8%）。華為從上個月的第8名跌至第10名。

而銷售額市佔率前10大品牌則是Apple（65.8%）、三星（13.4%）、OPPO（5.2%）、Sony（3.4%）、華碩ASUS（2.7%）、紅米Redmi（2.0%）、realme（1.7%）、HTC（1.6%）、LG（0.8%）、vivo（0.7%）。這次的銷售額表現，華為應是受到了沒有搭載GMS服務、NCC切結書，以及新冠肺炎疫情的多方影響，因此滑出了這次的銷售額排行榜。

另一方面，台灣1月熱銷手機機種前10名分別是：iPhone 11（128GB）、Galaxy A20（32GB）、iPhone 11（64GB）、Galaxy A51（128GB）、iPhone 11 Pro Max（256GB）、Galaxy A70（128GB）、Galaxy A30S（128GB）、Redmi Note 8 Pro、realme XT、OPPO Reno 2Z。蘋果手機佔了3款，三星A系列中階機種有4款，OPPO、realme，以及紅米各有一款。