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專挑萬華區搶包！上回「犁田」狼狽逃　這次騎贓車搶路邊婦

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▲▼男子尾隨女子到路口，竟趁機想下手行搶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名男子曾搶奪婦人「犁田」失敗，事隔多月又再度搶奪另名婦人遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子曾經在華西街行搶1名婦人，但因誤催油門導致連人帶車「犁田」，但沒想到嫌犯16日下午又在昆明街附近找尋下手目標，趁1名婦人準備牽車時在旁埋伏，等對方要將包包放入車廂內時，再衝上前將包搶走，最後得手數千元後逃逸。

警方調查，北市1名年約40歲的林姓男子，16日下午2時許，騎車行經北市昆明街時，竟發現1旁有婦人正在牽動機車，林男趁該名婦人要將包放入車箱時，順勢騎車將包包一把拉下，得手數千元後逃逸，氣得該名婦人報警處理。

警方獲悉後調閱監視器追查，發現嫌犯騎乘的是1輛贓車，該名林姓嫌犯因毒品、搶奪遭警方逮捕多次，警方一眼就認出林嫌，最後也在林嫌藏匿的住處逮人，訊後依照搶奪罪嫌送辦。

警方表示，林嫌曾經在2019年8月間，騎車尾隨1名騎腳踏車的女子，趁對方等過馬路時突然出手搶對方置物籃的包包，但一時緊張整個人誤催油滑了出去，整個人當場「犁田」，12小時內就遭警方逮捕。當時摔車聲音之大引起圍觀，路人見狀趕忙報警處理，摔車的林男當場與被害女子四目相對，嚇得他趕快將機車扶起、落荒而逃。

警方當時在林男身上搜出安非他命毒品，懷疑對方是因為缺錢買毒才動手行搶，而林姓男子到案後則否認犯行，但監視器畫面錄下男子將手伸向被害女子，讓林百口莫辯。

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