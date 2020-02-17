奪完包後還想搶重機逃逸　犯嫌持刀拒捕自刎...送醫命危

▲警方發現林男在樓梯間持刀自刎，緊急將他送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區有名男子於16日晚間8時許，騎機車在民有街搶奪一名婦人的包包，警方獲報調閱監視器，掌握林男行蹤後準備上前逮人，不料林男趁隙逃跑，還企圖搶走路人的重機逃逸。警方於17日凌晨2時許發現林男現身，正要上前追捕時林男卻在樓梯間持刀自刎，送醫急救後一度命危，仍未脫離險境，林男確切的犯案動機正由警方調查。

據了解，有毒品前科的41歲林姓男子日前才因搶奪案交保，16日晚間8時許在板橋區騎著機車，帶著刀械於民有街搶奪一名婦人的包包，得手約1萬元後把機車丟在新莊。警方獲報後，透過車牌鎖定林男身份，並調閱監視器掌握林男行蹤，在板橋地區進行搜索。

▲由於林男持有刀械，警方拿盾牌到場戒備。（圖／記者游宗樺攝）

警方在林男可能出沒的路徑上部署人力，於晚間11時許在文化路發現林男行蹤，準備上前盤查，孰料林男見狀立刻拔腿狂奔，見到路人騎著黃牌重機經過，還企圖搶車逃逸，在與重機車主拉扯後跑到一旁暗巷躲藏。警方透過監視器發現林男最後出沒在介壽街一帶，於是在周邊道路部署便衣警力埋伏。

▲林男一度企圖搶民眾重機逃逸未果。（圖／記者游宗樺翻攝）

林男於17日凌晨2時許，動身從躲藏的公寓離開，在樓下遭遇埋伏警力上前圍捕，於是往回狂奔，想衝上公寓頂樓時卻被樓梯間4樓的鐵門擋住去路，眼見跑不掉林男竟拿刀械自刎，朝自己脖子割2刀後倒臥血泊，警方見狀立即通報救護車，將他送往亞東醫院急救，一度失去生命跡象，經搶救後仍然命危。警方已派員到醫院，進一步釐清林男的犯案動機。

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