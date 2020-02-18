胖弟北宜財茂灣壓車「犁田」　褲子磨地屁屁見客！網笑「用卡稱卡普」

記者陳以昇／新北報導

新北市一名機車騎士行經北宜公路財茂灣，想直接壓車過彎，卻整輛車打滑飛出去，騎士在地上翻滾了3圈後自行爬起，但機車噴飛出去後撞上停在路旁的另一部機車，造成對方車損，幸好騎士僅左手腳擦傷無大礙，但「犁田」時他的褲子被摩擦褪到大腿，露出雪白屁股，被追焦民眾拍個正著貼到臉書。

▲19歲吳姓男子在北宜公路財茂灣壓車自摔，過程中露出屁股，被網友笑「用卡稱卡普」 。（圖／翻攝自臉書）

17日下午4時許，19歲吳姓男子騎著普通重機，在北宜公路坪林往宜蘭方向行駛，在行經車友聖地「財茂灣」時，想要直接壓車過彎，卻因不明原因直接「犁田」自摔，機車在地上滑行撞上停在路旁的另一部重機，造成對方部分車損。

▼吳男機車噴飛撞倒另一部停在路旁重機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

吳男也因自摔整個人在地上翻滾了3圈後自行爬起，造成他左手、腳擦挫傷，警消獲報到場將他送往萬芳醫院救治，幸無大礙，經酒測無酒駕行為；但當他轉倒在地面滑行時，褲子在柏油路面摩擦，整件褪到大腿，露出雪白渾圓的屁股，現場目擊者看得驚呼連連，整個過程被追焦民眾拍下，笑稱「用卡稱（屁股）卡普（壓車）」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方到達事故現場將吳男送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）