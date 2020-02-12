她坐西門町路邊吃燒烤...包包遭機車騎士搶走！報案變「竊盜」更傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市西門町一家知名燒烤店，日前有2名女客人在門口吃飯時，將包包放在一旁椅凳上，竟遭1名騎士鎖定目標下手行搶，警方發現行竊車輛並無懸掛車牌，目前正調閱監視器鎖定嫌犯追查。

警方調查，10日晚上11時許，被害的吳姓女子與友人在萬華武昌街2段一處居酒屋餐敘時，將包包放在一旁的長椅凳上，但卻遭1名騎乘未懸掛車牌的騎士鎖定，隨即趁女子不注意時將包包搶走。

▲女子將包包放在露天的長凳上，遭1名騎士當場搶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子發現包包被搶後隨即與友人想上前追逐，但嫌犯騎車加速逃逸，讓女子也當場傻眼，最後只能雙手一攤報警處理，但警方卻僅以竊盜案受理，女子覺得有異詢問律師才知道「這明明是搶奪」。

最後女子到居酒屋與店內員工抱怨此事，店員在臉書上表達不滿，議員應曉薇獲悉後出面，表示明明就是搶奪，但萬華分局卻僅以竊盜受理，且認為第一時刻派出所就應該以車追人，實在是很離譜。

▲女子的包包放在露天的長凳上被1名騎士搶走，女子只能雙手一攤超傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方對此則回應，事後也改由搶奪受理，目前也已經調閱監視器掌握嫌犯下落。

而西門町這家居酒屋也在2019年底發生外國人跑進店內偷喝店內的酒，更在2020年1月中旬，還有1名男子趁凌晨時分，從後窗爬進居酒屋內偷走店內的8千元零用金，讓店家感到相當無言。

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