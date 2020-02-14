無業男偷機車搶女包　犯後隱身台北車站「假裝街友」躲查緝

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因缺錢花用，在士林一帶偷走1輛機車，並將車牌取下後到西門町尋找下手目標，鎖定1名女子的包包放置於居酒屋外的長凳區下手行搶，嫌犯得手後隱身在街友群中自以為不會被發現，但仍遭萬華分局查獲。

警方調查，44歲的汪姓嫌犯，平時無業又染上毒癮，所以在日前先到士林區偷走機車後卸下車牌，再騎車前往西門町鎖定犯案目標，10日當天晚上11時許，見32歲的吳女將包包放在居酒屋的露天長凳上，隨即下手行搶。

▲警方發現嫌犯躲藏在街友常聚集的台北車站附近，隨即上前將人逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方追查發現，汪姓嫌犯居無定所，犯案後躲在街友常聚集的台北車站周遭規避警方查緝，但最後仍在14日上午10時許遭警方在台北車站附近逮捕，警方訊後依照搶奪罪嫌移送法辦。

汪姓嫌犯向警方供稱，當時得手包包內有1部價值4萬多元的筆電以及現金6千元，取走現金後將包包以及筆電丟棄在路過的河邊，而6千元也在4天內花用殆盡，警方不排除嫌犯將錢拿去買毒。

▲1名嫌犯缺錢花用，先偷機車當成犯案工具，搶奪1女放在居酒屋長凳上的包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局強調，武昌所與漢中街派出所在2019年聖誕節當天合併之後，警力數達到61名，統計在2020年1月份，破獲的刑案高達63.53%，較2019年1月破獲率49.48%大幅提升。

另外在刑案發生數部分，2020年1月發生85件，亦較2019年1月發生的192件減少107件，顯見整併後警力充足，能大幅改善轄內治安。

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