情人節騎單車搶奪老婦皮包　南警循線緝獲搶匪

▲40歲陳姓男子涉嫌騎單車行搶被害女子手提包，被市警二分局查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

西洋情人節下午，市警二分局轄區發生歹徒騎單車自後行搶被害老婦人黑色手提包，二分局據報迅速集結20名警力，經分析犯罪手法及蒐集相關事證，終調查出犯嫌身分，於2月18日將40歲陳姓犯嫌查緝到案，依搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

二分局指出，案發後在檢察官指揮偵辦下，專案小組隨即兵分多路分工查緝，同時過濾與涉案同款腳踏車及沿路蒐集事證，警方平時與轄區民眾及宮廟建立友善聯繫關係的基礎，蒐集事證顯得容易許多，終將犯嫌陳姓男子（40歲）查緝到案，警方查出陳嫌平日無正當職業，工作不穩定，因身無分文，缺錢花用起歹念。檢方有效指揮、警方縝密分工，讓犯嫌犯案過程無所遁形，全案依搶奪罪嫌送辦。

警方本次搶奪案所被搶金額雖為數不多，但二分局仍秉持保護民眾財產安全及維護社會治安之職責，全力以赴、鍥而不捨追查而破案。市警二分局呼籲民眾，若遇歹徒，應儘量冷靜記下對方特徵及相關跡證，在平時應避免獨自行走於暗巷，若需深夜或單獨外出時，應靠人行道內側或路燈明亮處行走，被陌生人跟蹤或感受威脅時，應迅速轉入店家求援或往人潮多、燈光亮的地方前進，尤其攜帶皮包（手提袋），應橫越胸前掛於路邊之內側（靠左提左，靠右提右）或斜背式，並用手臂夾緊，以確自身及財物安全。