民眾居家檢疫卻趴趴走　陳其邁：「從嚴從速」處理





▲行政院副院長陳其邁會同交通部長林佳龍，至台灣大車隊視察新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（武漢病毒，COVID-19）疫情延燒，不過，卻有少數應該要執行居家檢疫的民眾違規「趴趴走」。目前各縣市處罰規範不一，有的縣市認為應該公布照片，台北市長柯文哲甚至認為要用電子手銬，對此，行政院副院長陳其邁19日表示，一定會「從嚴從速」處理。

陳其邁19日和交通部長林佳龍視察計程車防疫情形。針對居家檢疫違規卻處罰不一的狀況，他表示，居家隔離、居家檢疫部分，指揮中心了解各縣市執行情況不同，原則是因應武漢肺炎造成的各種譴責風險，都要降到最低，希望地方機關可以「從嚴從速」處理。

陳其邁說，該送集中檢疫，就把相對被限制對象來從嚴從速來處理，疫情指揮中心部分，目前了解今天應該會跟地方衛生局來協商，採取統一標準。

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