疫情爆發出現「忽然人權主義者」　苗博雅酸馬英九：也應關心藏人

▲北市議員響應「2020 為西藏自由而騎」活動 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁發起「2020為西藏自由而騎」活動，19日上午從228公園騎到台北市議會，北市議員苗博雅酸說，近期因武漢肺炎出現很多「忽然人權主義者」，更點名前總統馬英九，要他除了關心兒童人權之虞，也可以關心藏人的人權。

台北市議會西藏連線成員邱威傑、苗博雅、林亮君、黃郁芬以及吳沛憶到場為西藏人聲援。苗博雅表示，新一屆國會也組成西藏人權連線，包括民進黨、基進黨與時代力量，都有立委參加，只有一直主張一中的國民黨與兩岸一家親的民眾黨，到現在都還沒對西藏人權議題回復；因此她呼籲所有台灣政黨，支持民主自由人權、支持西藏人權，不應有任何顧慮。

苗博雅話鋒一轉酸說，最近因為武漢肺炎疫情，台灣政壇上有很多政治人物，搖身一變變成「忽然人權工作者」，開始講起兒童公約、人權跟人道，她希望這些從1月底開始學習什麼叫人權跟人道的政治工作者，加入在台灣長期努力跟奮鬥的藏人行列。

苗博雅直言，希望馬英九除了關心兒童人權之虞，也可以關心藏人的人權；當然更希望去年不知道哪根筋不對勁、突然對藏人自焚亂講話的台北市長柯文哲，在今年真誠的反省、彌補，面對即將到來的310西藏抗暴日，她呼籲北市府動用公務資源，讓市民了解西藏抗暴的精神。

邱威傑則說，西藏與台灣地理距離非常遙遠，文化上可能很多台灣年輕朋友不是非常了解，但在抗暴、爭取自由上，我們目標卻相當一致。

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