年輕爸32歲往生留下妻小6人　枋寮警結合善心人捐現金白米

▲屏東縣枋寮警分局東海所所長藍清輝等員警，結合地方善心人士獻愛心，捐助弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣歐姓縣民因病往生，留下妻子及5名嗷嗷待哺的小孩，其中年紀最小的只有3歲，過著有一餐無一餐的生活，枋寮警分局員警獲悉，結合地方善心人士捐出現金1萬元及4包白米，幫他們度過難關。

枋寮警分局東海所所長藍清輝與警員夏群凱、吳亭宜，於2月初經由獅子鄉前鄉民代表柳宏忠轉述得知，歐姓縣民由於慢性病侵襲，於33歲往生，留下妻子獨自撫養5名嗷嗷待哺、尚值學齡階段的孩子，其中年紀最大的就讀小學3年級，最小者年僅3歲。

因家中頓失經濟支柱，其妻獨自一人帶著小孩挨凍受餓，過著生活困頓的日子總是為下一餐的著落在哪而煩惱，更無力支付丈夫喪葬費，而孩子們亦不知道該如何面臨喪父之痛，可謂雪上加霜，目前僅靠著微薄的低收入戶補助勉強度日。

藍清輝等人獲悉，立即聯繫其一家人，詳細詢問家庭狀況、瞭解生活處境，結合民間善心人士蘇清波、鄭富仁、許嘉峻共同捐助新臺幣1萬元整及白米4包，在派出所內當場交付予該女士及其孩子們，並向他們溫情喊話，盼能勇敢撐下去度過眼前難關。

枋寮分局長黃國源肯定藍清輝所長及員警對於經濟弱勢的家庭，及時伸出援手，並尋求政府機關、民間社區善款等救濟協助，發揮了人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母精神，值得為同仁榜樣。

►周末超殺快閃電