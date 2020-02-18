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從金融業換跑道　屏東佳冬余志忠種出「小鳥鑑定」蓮霧

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▲屏東縣佳冬鄉農友余志忠種植的蓮霧，品質甜脆美味，獲得消費者肯定。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣佳冬鄉農友余志忠種植的蓮霧，品質甜脆美味，獲得消費者肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在銀行上班、且曾擔任過證劵分析師的屏東縣佳冬鄉農友余志忠，10年前辭去工作，返鄉務農，腳踏實地耕作，體會到土地的可愛及務農的辛苦，特別珍惜豐碩的果實，更注重安全健康，因此申請通過產銷履歷。

55歲的余志忠當年原有豐沃的收入，但總覺得不踏實，就辭去銀行工作後踏入農業界，雖有一股熱血，但終抵不住大自然環境的摧殘。

他說，回來種蓮霧後隔年就遇到88水災，整片果園被洪水淹沒，他記憶猶新地指著屋頂下的水線特別做記號說，可以把整個人淹沒了，水退後只能忍痛收拾殘局。

原在幼稚園工作的老婆戴慧也辭去工作回來幫忙，就這樣一點一滴慢慢建立原有果園風貌。為了讓果樹恢復生機，請教農改場專家，施用有機肥及勤修剪枝葉，現在長出的果實已經紅潤嬌滴，果肉紮實，引起大企業及機關網路訂購，過年前宅配幾乎忙到半夜，5分地的蓮霧，為分散風險分6批摧花，從12月初就陸續分批採收，預計產季到5月份母親節左右。

他表示，最近的鳥害很嚴重，附近的鳥類好像很挑食，特別來到他的果園啄食，有時連果袋也啄破，就以鳴蜂器來驅趕，但成效有限，只能順鳥意，「吃剩才是自己的」，他自嘲說，因為安全衛生，不僅產銷履歷驗證過，還是小鳥鑑定過的，保證品質甜脆美味。

為了技術上更精進，他報名農業大學，也結識很多志同道合的朋友，互相討論及學習，對於蓮霧的行銷也有很大幫助。

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