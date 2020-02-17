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百元「小車資」暖心無限　潮州警資助男順利返台南…獲回信感謝

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▲屏東縣潮州分局中山路派出所警員簡孝賢資助台南市民百元車資，接獲對方感謝信件及借予的百元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州分局中山路派出所警員簡孝賢資助台南市民百元車資，接獲對方感謝信件及借予的百元 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

台南市黃姓市民，日前搭乘火車因途中睡覺錯過車站，於終點站的屏東縣潮州站下車，由於返家車資不足，向潮州警方求助，值班警員簡孝賢自掏腰包捐助現金100元，並連絡他的家人告知黃搭乘車次，讓其家人接送返家，他回家後寫信表達感謝，並歸還百元現金，消息傳開，民眾對簡員的暖心善動，感到很窩心。

▲屏東縣潮州分局中山路派出所警員簡孝賢資助台南市民百元車資，接獲對方感謝信件及借予的百元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲簡孝賢 。

潮州分局中山路派出所警員簡孝賢日前擔服值班勤務，黃姓男子走進該所求助，經查他搭乘火車途中睡著了，因此過站未下車，才在終點潮州站下車，出站後，欲購買返台南火車票時，發現身上現金餘額不足，無法順利購票，故至派出所詢問員警辦理「川資救助」申請相關要件。

經簡員確認後，對方雖未符合申請資格，簡員仍自掏腰包援助新臺幣100元現金，補足車票差額，使他順利購買車票搭車返家，並通知其家人於台南站等候接送，他返家後，對簡員熱心積極協助並及時排除窘境深感窩心。

隨即寫信向簡員致謝，信中內容寫道：「素昧平生、執資相助、深受感動、再次言謝」等語，對簡員熱心協助再三感謝，信封內並附新台幣100元現金歸還簡員。

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