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單騎為妹奔喪後竟忘了回家路！屏東3鄉鎮狂打轉　暖警送他回家

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▲屏東縣內埔警方將何姓老翁腳踏車放在後行李廂，將他載回家，暖心舉動，讓報案人感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警方將何姓老翁腳踏車放在後行李廂，將他載回家，暖心舉動，讓報案人感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉何姓老翁，騎腳踏車到10公里外的萬丹鄉的妹妹奔喪，回程卻迷航，在內埔、三地門等鄉境內打轉，林小姐發現向警方報案，警方獲報趕到，根據他的身分證，得知住處，二話不說，扛起腳踏車放進巡邏車後車廂，將他安載送返家。暖心舉動讓林小姐對警方服務感到很窩心，透過臉書社團「社團法人屏東縣愛心樹慈善會」，傳揚內埔分局員警的善行義舉。

內埔警分局內埔所警員鄭正成、高偉鈞於日前執行巡邏勤務，中午12時許接獲民眾報案，有一名老翁獨自一人騎著腳踏車，在內埔鄉南華路與文化路口的土地公廟，氣喘吁吁且面露徬徨，疑似迷失方向，找不到回家的路，兩員獲報後立即趕往現場。

報案人林小姐於現場向警方表示，老翁係於當日一大早就從萬巒鄉佳佐村之住家騎腳踏車出門，前往萬丹給妹妹奔喪，返程時因分不清南北方向，便一路騎到三地門，又繞到內埔鄉上樹村，在內埔地區打轉，已從清晨騎到中午，神智雖清楚，但因體力透支又迷失方向，便在土地公廟休息，向她詢問回家的路。

警方了解，73歲的何姓老翁是獨居老人，家中無任何親屬，警方根據他的身分證，得知其住家，見其腳踏車破舊，擔心體力不堪負荷，返家途中再度迷航或發生危險，扛起腳踏車放進巡邏車後車廂，將何翁平安載送返家，暖心舉動，感動網友，紛紛按讚。

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