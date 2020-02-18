GPS導航迷途山區「滑落水溝」駕駛慌了　泰武警連夜入山援助

▲潘姓男子迷航屏東縣泰武山區，內埔警連夜憑經驗及斷續音訊救到人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潘姓男子日前晚上利用車輛GPS系統導行，到泰武鄉訪友，卻被導入人煙稀少的產業道路，並不慎滑入路旁水溝內，打110求助，警方獲報，由於山區收訊不良，根據斷斷續續訊號及對地形掌握，將他尋獲，帶回派出所，連絡拖吊車將他車拖回，讓他緊握警方的手，一再道謝。

▲▼協助將貴重物品先帶走。

內埔警分局泰武所日前接獲110報案，指潘姓男子表示，欲從泰武鄉紫心樓前往和平村拜訪朋友，因不諳山區路況，車輛不慎滑落路旁坑洞內，遂致電求助警方。

警員陳智峯表示，當時正值深夜，一接獲通報便立刻出發，然北大武山腹地廣大僅憑潘男描述難以抵達現場，陳員仔細思考後發現，從紫心樓至和平村之間未有崎嶇難行的山路，基本上從沿山公路行駛即可平安抵達，然潘男卻表示車輛係卡在山區內產業道路。

便聯繫潘男欲瞭解確切位置，電話中潘男心急的想將其從紫心樓下山的行車路線告知陳員，然因山區訊號不佳，通話斷斷續續，陳員一邊安撫潘男情緒，一邊詢問渠附近是否鐵皮住宅或高壓電塔，試圖從建築物中分析渠位置。

經過10多分鐘的溝通，陳員最終利用僅有的資訊，成功找到潘男所在位置，所幸渠身體狀況並無不適。警方不僅協助潘男將貴重物品移出車外，並載往派出所內，也代叫計程車讓潘男能平安返家，並協助連繫渠車拖吊廠商，臨走前潘男緊握員警雙手，不斷向泰武警表達最高的謝意。

分局長蔡耀順肯定陳員警主動積極提供幫助的服務精神，值得同仁表率；並表示，在山區道路上，建議用路人應多方查證，避免過度信任GPS造成迷航。

►周末超殺快閃電