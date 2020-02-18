新冠病毒衝擊！捐血中心庫存量告急　花蓮慈院號召挽袖救血荒

▲花蓮慈院副院長吳彬安，透過全院廣播系統，邀約醫院同仁、志工與民眾一起挽袖捐血。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣各地捐血中心血液庫存量告急，花蓮慈濟醫院與台北捐血中心花蓮捐血站合作，18日在大廳門前設捐血點，號召醫院同仁、志工與鄉親響應，一起踏上「捐血車」捐血。趕在捐血年齡六十五歲上限前來捐血的林欣榮院長表示，非常感恩院內同仁相互邀請，挽袖緩解血荒，而他正好是血庫最缺的O型血；他認為捐血一袋不僅救人一命，還能分享大愛。

▲趕在捐血年齡六十五歲上限前來捐血的林欣榮院長，捐血笫一名。

受到新型冠狀病毒疫情影響，民眾盡量避免到人群聚集地方，加上天氣寒冷，使捐血人數下降，導致全臺捐血中心血液庫存量告急，花蓮捐血站尤其缺乏O型血。18日上午10點，花蓮慈院副院長吳彬安，透過全院廣播系統，邀約醫院同仁、志工與民眾一起發揮大愛精神，挽袖捐血。吳彬安表示，全台防疫的同時，花蓮慈院同仁愛心不落人後，一起來響應捐血活動。

▲花蓮慈院醫務秘書李毅表示，一袋血可以讓一個人獲救，是件很有價值又很快樂的事情。

平日即有定期捐血的醫務秘書李毅表示，在開刀房的時候，看到這一袋血可以讓一個人獲救，是件很有價值又很快樂的事情，而且捐血可以促進血球再生及血液的新陳代謝，是維持健康的方法之一。

▲花蓮慈院病房護理長周英芳，一聽到血荒就邀約實習的學弟妹一起加入捐血的行列。

除了醫師之外，「白衣天使」護理師同仁也熱情響應，病房護理長周英芳說，在醫院工作，深刻了解血液不足對病人的影響很大，所以一聽到血荒就邀約實習的學弟妹一起加入捐血的行列。除了醫護同仁，還有行政同仁、慈濟志工與陪伴家人就醫的鄉親，也紛紛挽袖「捐熱血、分享愛」，希望能用袋袋熱血補足血庫。

台北捐血中心花蓮捐血站站長朱令如表示，正常血液庫存量為七天，目前各類血液平均庫存約四點九天，其中O型血庫存最低只有四點五天，醫院病人還是需要用血，將捐血車設置在醫院前，希望能號召更多健康民眾一起來捐血。而防疫期間捐血站也會測量捐血人的體溫並加強捐血車消毒，讓捐血人安心。另外，自中、港、澳以及新加坡返台的民眾，須暫緩捐血二十八天，以確保血品安全。

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