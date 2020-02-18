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AirPods出貨量有增無減！郭明錤預估今年上看9000萬副　環旭電子受惠

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▲▼ 蘋果公司,蘋果LOGO,Apple。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家指出蘋果需求優於預期。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師郭明錤在最新的研究報告中指出，AirPods Pro需求優於預期，所以在新冠肺炎（COVID-19）爆發後出貨預估反而增長。他預測環旭電子最快將在2020下半年成為AirPods Pro的新SiP系統封裝商。

郭明錤認為，因AirPods Pro需求優於預期，預測AirPods系列產品在2020年出貨量可能達到8,000～9,000萬副，其中AirPods Pro可能佔比40％以上。

目前AirPods Pro的SiP封裝商包括Amkor與長電科技，郭明錤預期環旭電子最快將在下半年開始加入，若順利的話，環旭1年後的出貨佔比可望成長40～50％。

▲▼AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

▲2020年AirPods Pro預估佔AirPods系列的40%以上。（圖／記者謝仁傑攝）

郭認為環旭電子將會受益於2020下半年mmWave 5G iPhone的高單價AiP，若疫情能在3月份有顯著改善，預期iPhone系列今年出貨量約為8,000萬支，當中mmWave機型占比約20～25％。預測每部mmWave iPhone有3個AiP，每個價格40～50美元，環旭電子為主要供應商，供貨佔比約60%。

市場擔憂立訊精密下半年開始出貨Apple Watch SiP後會影響環旭電子，但郭預期環旭電子在2020年的Apple SiP供貨佔比約為75～85％，且mmWave iPhone AiP單價會高於Apple Watch SiP，新訂單足以抵銷任何潛在Apple Watch SiP訂單佔比下滑的風險，故可正向看待環旭在Apple產業鏈的SiP供貨定位與未來數年的成長性。
 

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