德國口罩一片2.95歐元…一換算台幣「96.1元」傻眼！網曝關鍵：其實不算貴

▲德國口罩一個要價近台幣100元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情狂襲全球，為了防止感染，許多人紛紛掛上口罩，但現在可以說是「一罩難求」，就連到國外也不一定買得到。一名網友在PTT的Gossiping板上問卦，曝光「德國口罩價格」一片要價台幣約100元，「真的覺得這裡的口罩廠跟印鈔機關一樣有錢了」，話題引發熱論。

這位網友在文章中貼出一張照片，只見口罩的外包裝上貼著價格標籤「€2.95（單位：歐元）」，換算下來約新台幣96.1元。看到德國口罩的價格，原PO忍不住直呼，「德國真是個市場自由的地方，透過以價制量，我真的覺得這裡的口罩廠跟印鈔機關一樣有錢了……一個口罩100台幣@@」。

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相比之下，台灣一片口罩售價5元，每人每7天能購買2片，網友就紛紛留言，「台灣覺得幸福」、「台灣一個5元，也在靠北」、「比起來台灣真的好幸福」、「台灣一個5塊很幸福，只是要花時間排隊。」還有人討論起口罩材質，「這個看起來只有一層」、「看起來很薄呢」、「這片好薄……確定能防病毒?」

不過也有人表示，德國口罩一個100塊說不定不貴，「但德國收入水平不一樣啊」、「德國最底時薪9歐，1小時工資可以買3個，換算台灣大概1個50元」、「花2小時排隊才買到2個口罩（台灣），這2小時去打工，最低工資也有158元，等於一個人至少犧牲賺316元機會成本去買到口罩，這樣算起來台灣沒比較便宜。」

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