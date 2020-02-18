卜卦新冠肺炎何時完！抽觀音籤「要等到子丑寅」　命理師曝：沒這麼快

▲命理師卜卦，直言新冠肺炎不會太快結束。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

全球新冠肺炎（COVlD-19）持續延燒，大家都希望這波疫情趕快平息，也頻頻猜測結束的時間點。命理鳥卦算命師王馨怡便以「武漢疫情何時完」為題卜卦，算出疫情結束時間還沒這麼快，要等到子丑寅、也就是今年的11或12月，「大家出門盡量戴口罩、勤洗手，人人要自危。」

命理師王馨怡18日卜卦，獲得觀音籤第59籤癸酉，屬金利在秋季宜其西方，籤詩的部分是「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。

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▲王馨怡表示，新冠肺炎大約要等到11、12月才會完結。（圖／命理師王馨怡提供）

王馨怡提到這支籤的故事，「老鼠精亂宋朝……敘述5個老鼠精變成人形，猖獗為害擾亂社會，最後包公上奏玉帝，上，向西天雷音寺如來處借來玉面金貓，降伏了五鼠的故事。」

王馨怡表示，這支籤總言平時要多做善事，想要完成心願時就有神明保佑，並說新冠肺炎結束的時間沒這麼快，「要等到子丑寅，今年的11、12月」，最後不忘提醒，出門要盡量戴口罩、勤洗手，「人人要自危，祈求神明保佑渡過難關，大家加油。」

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