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MIT的實力！台灣廠商「全力支援」口罩原料　蔡英文：幫了政府很大的忙

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記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情影響，不少民眾瘋搶口罩造成供不應求，政府緊急徵收國內廠商投入製作，解決口罩荒。對此，總統蔡英文強調，「台灣製造全力支援！確保防疫物資原料穩定。」

蔡英文17日南下參訪台灣最大的隔離衣不織布製造商「南六公司」，了解口罩原料不織布的生產情況，並大讚台灣的產業在這次防疫物資的協助上，展現出台灣製造的實力，也讓人印象深刻。

蔡英文指出，現在國際上，口罩的原料稀少且昂貴，南六的黃清山董事長特地代表政府到國外採購原料，而且承諾小廠無法供應的原料，南六會全部承擔，並以正常的價格供應。

蔡英文感謝南六對於防疫工作的全力投入及熱心協助，在維持防疫物資原料供應的穩定上，幫了政府很大的忙。也再次感謝第一線的防疫人員，與所有日以繼夜共同投入防疫工作的企業和廠商。只要全國團結一條心，就可以發揮最大的力量。

▲▼蔡英文參訪口罩原料製造商。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文參訪口罩原料製造商。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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