​守護37年！金門地檢署表揚榮譽觀護人　助更生人「重啟人生」

▲ 金門地檢署表揚114年度績優榮譽觀護人。（圖／金門地檢署提供）

記者鄭逢時／金門報導

為強化司法保護量能，並感謝榮譽觀護人長期投入心力、無私奉獻，金門地方檢察署於昨（28）日辦理「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」。現場由王柏敦檢察長主持，福建高等檢察署金門分署檢察長毛有增也特別蒞臨，親自向這群在第一線奔波的「溫暖力量」表達由衷謝意。

​在本次表揚名單中，每一位榮觀老師都是受保護管束人生命中的指路明燈。其中，吳成宗、蔡根培兩位老師因表現傑出，獲得法務部表揚的殊榮；而莊玉循、顏少棠及蔡素瓊等3位老師，則因卓越表現獲得福建高等檢察署金門分署的肯定。此外，金門地檢署也公開表揚了蔡育仁、洪松柏與張金春3位老師，感謝他們在司法保護業務上的熱忱付出。

​曾於107年在金門服務的毛有增檢察長強調，榮觀老師在輔導管束人復歸社會的過程中扮演關鍵角色，更是地檢署推動反毒、反賄選及反詐騙宣導的強大協力者。

​王柏敦檢察長也特別點出，金門地檢署目前聘有21名榮譽觀護人，其中莊水池、林水綠及洪松柏等3位老師，自民國77年起便接受聘請，服務至今已逾37年，堪稱金門司法保護的中流砥柱。而呂清富、何莉莉、陳為學、許金玉等4位老師服務也已滿20年；翁永溫、孫國粹、蔡素瓊、蔡根培、蔡育仁、莊玉循及顏少棠等7位老師，服務經歷亦超過10年。

​王柏敦指出，除了感謝吳成宗理事長領導榮觀團隊積極配合，更希望這群榮觀夥伴未來能持續發揮預防犯罪的守衛功能，不辭辛勞奔波家訪，陪伴更多人找到人生方向，讓社會網更加堅固、溫暖。