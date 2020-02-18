四川4住戶躲頂樓打麻將　無人機偷靠近「快把牌收了哈」全嚇跑

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情大陸湖北再增93例死亡、1807例確診，但近日網路上流傳一段發生在四川的影片，當地4位居民疑似是覺得防疫生活太無聊，乾脆聚在「超空曠」的頂樓打麻將，沒想到竟然被巡邏的無人機發現，還被公安廣播「快把牌收了哈」，嚇得連桌椅都來不及收，趕緊衝回屋內。

影片中，4位當地居民穿著深色衣物，圍在一張淺色桌子旁邊，自以為聚在頂樓打麻將就不會被發現，認真到連無人機接近的噪音都沒注意到，直到公安透過廣播警告，「請樓上打牌的群眾趕緊把牌收了哈，我們已經通知相關派出所，已經對你們進行錄影取證」，其中3人一聽立即起身衝向屋內，留下1人還企圖整理桌椅「隱藏證據」。

▲公安透過無人機廣播，勸4人趕快把牌收一收回家去。（圖／翻攝自微博／四川日報）

根據《四川日報》報導，這棟大樓位於四川成都錦江區，由於這附近有不少工業園區，所以時常有人會在大樓屋頂、角落或空曠的綠地聊天、喝茶或是打牌，容易成為防疫死角，為了避免疫情持續擴大，公安才會利用無人機巡視，監控地面不容易發現的問題。

而大陸網友們看完這段影片，也紛紛留言調侃，「真的，防災、防地震都防不住這些人打麻將」、「我家人也是天天都還出去打牌、喝茶」、「前幾天也有人找我爸打麻將，我不准他去」、「笑死我了，哈哈哈哈哈」。