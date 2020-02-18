走私新冠肺炎！　北韓邊境1確診病例傳已遭槍斃

▲北韓邊境爆一確診病例 南韓媒體爆料：已遭處決。（圖／美聯社）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎爆發，疫情爆發地中國鄰近國家也都受到影響，北韓雖為最早實施關閉邊界的國家，但卻還是被爆出有一人確診新冠肺炎，根據南韓媒體的爆料，這名患者在北韓邊境新義州市發病，身分為走私貿易碼頭管理員，當局發現後立刻將新義州市封城，據傳該名患者也遭槍斃。

中國爆發新冠肺炎後，北韓當機立斷率先在1月22日封鎖邊境，而且只要從中國邊境遼寧省丹東市入境北韓，都需隔離長達1個禮拜，為的就是防止疫情傳入，而北韓當局至今仍對外宣稱境內無確診案例。

據南韓媒體《東亞日報》指出，即便醫療資源落後，但平壤友誼醫院已具備檢驗病毒的能力，消息人士稱，一間位於新義州市、走私礦物規模最大的「強盛貿易公司」有名確診案例，身分是一名專用碼頭的警衛教官，推測他是在北韓宣布鎖國後前往中國走私因此染上新冠肺炎；由於北韓領導人金正恩要求，違反禁令者將以軍法處置，報導指出，該名確診患者已遭槍斃，而新義州市目前也處於封城狀態。

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