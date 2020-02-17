廚師變農夫　屏東長治邵國賢種出產銷履歷茄子

▲屏東縣長治鄉農友邵國賢租地種茄子，申請產銷履歷驗證，讓消費者吃得安心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾在國內著名餐廳當廚師的屏東縣長治鄉農友邵國賢，因想換跑道，4年前辭去工作返鄉務農，從種檸檬學起，直到1年前自己租地種茄子申請產銷履歷驗證，且已種了第三輪，獲得消費者口碑。

25歲的邵國賢家裏雖然也種田，但從小對務農沒興趣，畢業到餐廳工作，4年前突然想回家種田，沒經驗的他當然得從頭學起，起先幫忙顧檸檬，也到屏北社區大學上課，還到農改場研習，遇到學員對瓜果很內行，鼓勵他租地種茄子加入產銷班。

邵國賢說，班員有人種小黃瓜、有人種辣椒，他選擇種茄子，且全部申請產銷履歷，共同集貨與通路契作，由於有固定合作模式，因此價格穩定，他只要努力用心種出安全符合規定的茄子，就不怕沒通路。

一輪茄子的週期大約在4-5個月，看茄子生長情形再翻種，中間種一季的玉米，可以維持地力，施用有機肥，平均一星期採收一次，每次約1500斤。

不是採收時間也要定時到園區巡視，較老的枝葉要修剪，枝條要固定，讓陽光及空氣在瓜架下流通，不易罹疫病，也不會因碰撞影響賣相。因擔任過廚師，對食材品質的要求特別挑剔，務農後同樣要求自己種的農產品，更要安全衛生，所以申請產銷履歷，保障消費者的安全。

農糧署南區分署長姚志旺關心茄子的產銷情形，他稱讚邵國賢營農的用心，如果有更多年輕人願意投入健康的農業，將是農業的希望。

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