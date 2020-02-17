「6個月內跳票不列拒絕往來戶」　行政院紓困新冠肺炎企業再射3箭

▲行政院發言人Kolas Yotaka、行政院政務委員龔明鑫舉行記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎疫情衝擊我國產業，政府擬推出紓困特別條例，初步匡列600億。行政院17日下午再射出三支箭，包括融資、就業與稅務，來協助企業。

行政院長蘇貞昌日前在院會拍板「紓困振興特別條例」，初步匡列600億元為方向，將以歲計賸餘以及主計總處籌措部分來支應，預計會在本週（20日）院會正式拍板。

在紓困方面，行政院政務委員龔明鑫下午召開記者會上，說明了政府射出3支箭來協助企業的方案，內容包括融資、就業與稅務等方面，來因應當前新冠肺炎的紓困。

首先，在「融資」方面，龔明鑫表示，政府規劃「防疫千億保」，在貸款上，除了提供紓困貸款，企業的舊有貸款可以展延，利息上也可以補助。此外，他也指出，如果企業承諾不減薪、不裁員，如果需要周轉金，政府可以在一定額度下提供擔保。

龔明鑫也表示，政府也會提供6個月暫緩通報，如果企業存款不足遭到退票，原本將被通報為「拒絕往來戶」，現提供6個月緩衝期。

▲面對新冠肺炎，行政院射出3支箭，幫助產業企業紓困。（圖／行政院提供）



其次，在「就業」方面，龔明鑫表示，勞動部會啟動就業安定基金，主動聯繫放「無薪假」的企業，給予員工訓練津貼，或者薪資補貼。他表示，至於沒有放無薪假的企業，各部會也加碼提供人力訓練的規劃和補助，且「無薪假」、減班休息，還是要給基本工資。

在「稅務」方面，龔明鑫指出，政府將從寬認定營業收入減少，並主動公告延長納稅期限，可延後繳納，或分期繳納，而員工放防疫照顧假，企業仍給薪，亦可在稅務上加倍扣抵。

最後，有關「夜市商圈餐飲抵用券」，龔明鑫表示，原則上是「夜市券」的擴大，是以抵用為方向，並非消費券或單純折價券，將在疫情控制後啟動，同時確定擴大納入藝文活動，但其範圍和方式尚未定案，仍須跨部會討論。

▲▼面對新冠肺炎，行政院射出3支箭，幫助產業企業紓困。（圖／行政院提供）