北海道新冠肺炎患者「感染路徑不明」　政府：接觸家人、親友至少43人

▲北海道政府17日宣布，有一名新冠肺炎患者，感染路徑不明。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在日本不斷擴大，包含郵輪鑽石公主號乘客在內，日本已經有超過500名確診案例。日本北海道政府17日表示，當地有一名50多歲男子確診感染新冠肺炎，因為男子沒有出國或離開北海道，因此其感染路徑或源頭不明，目前已經先檢驗了曾與男子有密切接觸的親友。

根據日本《共同社》報導，北海道政府17日發佈消息，感染者為50多歲男子，出現症狀前2周沒有任何出國、離開北海道的旅遊史，男子2月14日確認感染後，目前仍在加護病房治療，病情嚴重但意識清醒。

報導指出，由於男子的感染路徑不明，相關單位進一步追查，男子與家人、同事有密切接觸者至少有43人，目前已對其中有感染嫌疑的16進行檢驗，結果均為陰性。

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

針對日本接連出現感染路徑不明的新冠肺炎確診病例，日本政府16日在首相官邸召開首次防疫專家會議，首相安倍晉三表示，要將接收患者的醫療院所從726家擴大至800家，更稱日本疫情進入「擴大感染的初期階段」。厚生勞動省大臣加藤勝信也表示，「現在開始應該採取設想到患者增加局面的對策。」

日本東北大學教授押谷仁表示，日本最近新增幾起確診病患，皆屬於傳染途徑不明的情況，代表日本疫情已經進入「擴散」階段，此後日本各地可能發現確診病患。WHO高級顧問、傳染病專家進藤奈邦子也說，除了中國以外，只有日本出現無法追蹤感染途徑的情況，政府必須正視問題。