快訊／台南首發「小三通女子」隔離失聯！警火速找到她：已不在台南

▲台南市政府民政局17日晚上緊急發布首例新冠肺炎（武漢肺炎）檢疫期間失聯協尋者姓名，呼籲民眾協尋通報。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府民政局17日晚上緊急發布首例新冠肺炎（武漢肺炎）檢疫期間失聯協尋者姓名，呼籲民眾協尋通報，該名失聯者為台南市佳里區女子花淑珍，應於2月19日才結束檢疫監測，但17日卻聯繫不到人，依傳染病防治法公布姓名，並請民眾協尋通報，台南警方已掌握花女行蹤，已通報中央防疫中心指揮查處。

台南市民政局指出，該名檢疫失聯者21歲花淑珍，係經由小三通入境台灣，居家檢疫地點在台南市佳里區，檢疫解除日期係2月19日，防疫人員於2月7日至2月16日均有取得聯繫，於17日2次以上聯繫，並透過警政機關協尋，花女仍未能履行其居家檢疫之義務，為維護公眾健康權益，依傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心2020年2月7日函文規定，公布失聯者姓名。請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（06）2880180與防疫機關聯繫。

據台南市民政局表示，花女是2月4日從廈門經小三通返台，每天都有接受電話聯絡，直到17日上午9時許以後突然失聯，佳里區公所趕緊派員到花女住處查看，卻不見花女行蹤影，台南市衛生局接獲民政局通報，將依照傳染病防治法69條開罰，罰鍰從1萬元至15萬元不等。

台南市警佳里分局偵查隊經積極蒐證布線，目前已掌握花女行蹤，花女已北上人不在台南，警方已通報民政局及市府疫情中心，看是否通報目前花女所在地之縣市政府防疫及警察機關就近協尋查處，以免夜長夢多，造成防疫漏洞。

據了解，花女失聯案係台南首例檢疫中失聯案件，警方負責情資蒐集及保護防疫人員人身安全為主要任務，實際應對作為仍需由防疫中心指揮查處。目前全案已通報中央疫情指揮中心查處中。

台南市民政局表示，有關台南市今日傍晚公佈之失聯者，目前已掌握行蹤， 據悉在北部， 正由區公所與警方連夜驅車前往帶回的路上，一切依法處理中。（更新於20時7分，補充台南市民政局最新說法）