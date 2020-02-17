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國內出現社區感染？何美鄉：草率認定恐害台灣被國際封鎖

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▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲因應新冠肺炎疫情，北市國父紀念館一律在入場前量測體溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／綜合報導

新冠肺炎疫情全球發燒，台灣昨日出現首起死亡案例，是一名61歲白牌車司機，由於該例沒有出國旅遊史，也不是確診病例接觸者，引發外界憂心台灣是否已經出現社區感染。對此，中研院病毒專家何美鄉表示，過早認定該案例為社區感染恐會造成民眾焦慮，更可能會引發國際拒絕台灣人入境，導致台灣在國際上動彈不得。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心昨日公布國內新增第19例及第20例新冠肺炎確診個案，第19例個案為中部61歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，雖有疑似症狀，但因無出國旅遊史，也非確診病例之已知密切接觸者，不符合當時新冠肺炎之病例通報定義，醫師診斷可能因流感重症併發肺炎，當日收治於負壓加護病房治療，2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。而第20例為第19例同住的51歲弟弟，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

由於死者個案沒有出國旅遊史，也不是確診病例接觸者，引發外界憂心台灣是否已經出現社區感染。對此，何美鄉今（17）日凌晨發文指出「社區感染的認定不應過度草率。」

她表示，該案例雖為本土病例且無出國旅遊史，但並非無法追溯病源的社區感染，因該司機曾載過中港澳乘客，接觸到高風險族群的機率極高，故即使防疫人員回溯性追蹤該司機曾接觸過的客人，即便無發現帶原者，卻也無法排除所載客人就是接觸病毒源頭，因事隔多日，感染者或許已經痊癒無法檢驗到病毒。

何美鄉表示，「若將有接觸感染源的病患，誤判為沒有接觸史的社區感染病例，將使我們以隔離高風險群組的防疫策略的執行面，失去了焦點。」認為防疫策略應該依據疫情動態發展局勢而定，強調若我國誤判疫情局勢，過早認定社區感染，恐怕會將造成人民焦慮，難以正常生活，還會引發國際拒絕台灣人入境情況，導致台灣在國際上更加動彈不得。

何美鄉強調，自昨晚起已有不少台灣人士宣佈社區感染已在台灣發生，「這種關鍵性的判斷發言，防疫內行人都知道需要仔細分析才可開口。」並喊話國內專家儘速討論此案，給予防疫指揮官一個正確判定，並慎重澄清事實。

▲▼社區傳播4大徵兆。（圖／翻攝自衛福部臉書）

▲衛福部PO出一張圖提到「符合社區傳播4大徵兆」。（圖／翻攝自衛福部臉書）

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