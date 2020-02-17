指揮中心強調「肥皂勤洗手」！洗手少這1個動作　研究：細菌增加84%

▲防疫勤洗手！名醫外公「啥時可洗頭」網笑翻。（圖／截自田知學醫師粉專，免費圖庫Unsplash）



記者董美琪／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，中央流行疫情指揮中心16日再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。不過其實很多人洗手卻因為未落實，「洗了等於白洗」。

防堵新冠肺炎需要肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節、戴口罩，多待在通風的地方。只是疾病管制局曾做過民調，結果顯示國內有近6成的民眾不知道不擦乾雙手，潮濕的雙手仍然會附著細菌；超過6成民眾未落實正確洗手(包含未以肥皂/洗手乳等洗手，或洗手後未擦乾)；近5成民眾洗手過程中沒有使用肥皂或洗手乳，亦有約3成民眾洗手後未把手擦乾。

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▲洗手正確7步驟。（圖／扶原中醫診所提供）



疾管署表示，用肥皂洗手一直是國際公認最有效、最省錢的傳染病防治方式；世界洗手組織(Global Handwashing Day Organization)每年在逾80個國家推動「用肥皂洗手」。用肥皂洗手可降低44%腹瀉罹病率，是最有效的介入措施，且能有效預防腸道及呼吸道傳染病；然而「洗手後未擦乾」會受環境細菌沾染，竟比洗手前還髒。

振興醫院曾有一份研究報告指出，洗手後，如果沒有馬上擦乾，潮濕的雙手上的細菌量，比洗手前增加高達84％，細菌不減反增。研究認為因為自來水、肥皂或洗手乳內都多少含有細菌。

前疾管局副局長施文儀曾提醒，洗手後一定要把手擦乾，他解釋，因掌紋、指紋及指甲縫容易藏汙納垢，潮濕的雙手更會沾粘空氣中的懸浮細菌所致。

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