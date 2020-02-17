　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指控越南官員趁防疫索賄！台男入境拒付4800遭關2天　外交部說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼越南移民官趁疫情索賄？ 控拒付4800被關2晚。（圖／東森新聞）

▲台男投訴遭越南移民官員索賄，拒付竟被關入小房間長達2天。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名29歲周姓男子1月到東南亞自助旅行，指控越南移民官對他索賄160美元（約新台幣4800元），他因為錢帶不夠拒絕付錢，就遭越方強制拘留在小房間2天。我國外交部知情後介入調查，發現周男拿的可能是單次旅遊簽證，1月30日第2次入境並未事先申請，因此才被索取160美元罰款和補簽證費用。

周男投訴，他1月30日搭乘飛機到越南峴港國際機場，預計在越南待一晚後31日搭乘飛機回台，不料30日準備入境時卻被越南移民官索賄。周男說，「（移民官說）需要付160元美金，我才可以入境，然後我就跟對方講說，我身上沒有那麼多錢……。」

請繼續往下閱讀...

周男與朋友因為付不出錢，就遭機場警察帶到房間拘留、限制活動，直到2月1日搭機回到馬來西亞，回到台灣已經是2日凌晨。他在越南期間除了開頭的160美元外，後續包含隔離房間費、返回馬來西亞機票、移民官收走的錢，光1/30、31日就被收了11692元。

▲▼越南移民官趁疫情索賄？ 控拒付4800被關2晚。（圖／東森新聞）

▲外交部調查發現，周男被索取的160美元，應該是罰款和補簽證費用。（圖／東森新聞）

周男怒說，他知道東南亞有些國家入境時會索賄，事前他也查過大約都在1、5、10美金左右，但「我不知道他們行收賄，還可以坐地起價，甚至是剛好有疫情的關係，然後就是加以借題發揮」、「自由行的話，就是自己要小心謹慎，（這次被索賄）有可能就是在這疫情上面，先暫時不要出國吧。」

我國外交部事後介入調查，發現1月6日已經先入境過越南一次，當時有出示事先申請的簽證函順利入境，第二次出示同樣的簽證函遭拒絕入境，應該是周男申請的簽證只能單次使用，所以第二次才會被越南方面認為是非法入境，160美元應該是罰鍰及補發簽證費用。

外交部公交協調副執行長崔靜麟說，「繳納的費用是包含罰款以及補辦簽證費用，沒有簽證而要入境遭拒絕的話，將由原來搭乘的航空公司，把人帶回原來的出發點」。周男後續表示，他2次入境都有先在網路完成申請落地簽，外交部未來將持續調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
雷／《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變
雷／《愛的迫降》結局發便當！少女粉全崩潰：再也不要見到編劇
小黃司機確診新冠肺炎死亡！陳時中：已掌握載過3名「中港澳返國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指揮中心強調「肥皂勤洗手」！洗手少這1個動作　研究：細菌增加84%

指控越南官員趁防疫索賄！台男入境拒付4800遭關2天　外交部說話了

網瘋傳死亡病例「白牌司機」是中部包車　民航局緊急發聲明回應了！

急凍番薯！寒流發威「猛降13℃」五股出現7.8℃　最冷地區出爐冷3天

台灣首例死亡！他曝曲折發現過程　醫生讚「震驚又感動」

影／陳時中深夜「緊急更新」！曝社區傳播4大徵兆：只是零星個案

社區感染「一定會發生」！抗煞英雄說話了：台灣應該能控制

首例死亡「白牌計程車男」接觸者鎖定3人！銀色Wish疑曝光　同事驚遭調查

醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

影／已掌握載過3名「中港澳返國台商」　陳時中：社區人傳人可能性很低

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

指揮中心強調「肥皂勤洗手」！洗手少這1個動作　研究：細菌增加84%

指控越南官員趁防疫索賄！台男入境拒付4800遭關2天　外交部說話了

網瘋傳死亡病例「白牌司機」是中部包車　民航局緊急發聲明回應了！

急凍番薯！寒流發威「猛降13℃」五股出現7.8℃　最冷地區出爐冷3天

台灣首例死亡！他曝曲折發現過程　醫生讚「震驚又感動」

影／陳時中深夜「緊急更新」！曝社區傳播4大徵兆：只是零星個案

社區感染「一定會發生」！抗煞英雄說話了：台灣應該能控制

首例死亡「白牌計程車男」接觸者鎖定3人！銀色Wish疑曝光　同事驚遭調查

醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

影／已掌握載過3名「中港澳返國台商」　陳時中：社區人傳人可能性很低

造假跳級台大、留美當副教授　兒子裝「台大學霸」14年騙父母千萬

CEO連續1個月「只吃狗糧」！體重出現驚人變化　IG照片曝光

SARS也沒事！13.3億人僅3中鏢全康復　2原因讓印度「超強免疫」

指揮中心強調「肥皂勤洗手」！洗手少這1個動作　研究：細菌增加84%

指控越南官員趁防疫索賄！台男入境拒付4800遭關2天　外交部說話了

網瘋傳死亡病例「白牌司機」是中部包車　民航局緊急發聲明回應了！

3年前的陸劇就出現「新型冠狀病毒」！　連症狀都一樣…網驚嚇：編劇預言家？

新冠肺炎「疫情反曲點來了？」　雷神山院長：我很有信心

肯德基聯名Crocs，炸雞懶人鞋超搞怪　立體雞腿看了好餓

美國派包機接鑽石公主號上國民…57歲公民拒絕：太荒謬了！

熄菸分心！550萬賓利衝進烏鰡池 整輛車滅頂...網虧：有翅膀也沒用

生活熱門新聞

陳時中深夜「緊急更新」！曝社區傳播4大徵兆

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

醫界：吸菸者感染，症狀較嚴重！

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

傳滯湖北台商將要求「散客搭機返台」

本土首例死亡　兒科醫師：孩子會上學嗎

首死接觸者鎖定對象！銀色Wish疑曝光

首例死亡！新冠肺炎新增2例本土個案　61歲患者不治

社區感染必發生！抗煞英雄說話

確診2名無旅遊史個案　待疫調結果

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

寒流發威猛降13℃　五股出現7.8℃

咳嗽後20天不治！陳時中曝光首死幕後

台第1例死者白牌車司機　陳時中：死前才發現陽性

更多熱門

相關新聞

史上新高！國銀海外市場2019年大賺732億元

史上新高！國銀海外市場2019年大賺732億元

金管會今（13）日公布國銀海外分支機構獲利，2019年稅前盈餘為732.6億元，一舉創下歷史新高，其中香港市場大賺389.8億元，較上年成長近17%，主要是放款利息收入、投資收益增加所致，同步改寫歷史新高紀錄。

5確診都來自這　越南封鎖村莊

5確診都來自這　越南封鎖村莊

英國貨車凍屍案　39人皆死於缺氧

英國貨車凍屍案　39人皆死於缺氧

越南首例！3月大女嬰境內感染

越南首例！3月大女嬰境內感染

駐泰代表處：泰國並未對台採取斷航措施

駐泰代表處：泰國並未對台採取斷航措施

關鍵字：

越南索賄移民局東南亞自助旅行

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《想見你》收官！循環穿越被打破

陳時中深夜「緊急更新」！曝社區傳播4大徵兆

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

單親媽摩鐵輕生！小姊弟遺體發現勒痕

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

雷／《愛的迫降》結局有人死了！

解惑／為什麼李子維、王詮勝長一樣？

吃得到整隻蝦！台北人氣排隊小吃

醫界：吸菸者感染，症狀較嚴重！

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

更多

最夯影音

更多
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面