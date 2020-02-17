指控越南官員趁防疫索賄！台男入境拒付4800遭關2天　外交部說話了

▲台男投訴遭越南移民官員索賄，拒付竟被關入小房間長達2天。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名29歲周姓男子1月到東南亞自助旅行，指控越南移民官對他索賄160美元（約新台幣4800元），他因為錢帶不夠拒絕付錢，就遭越方強制拘留在小房間2天。我國外交部知情後介入調查，發現周男拿的可能是單次旅遊簽證，1月30日第2次入境並未事先申請，因此才被索取160美元罰款和補簽證費用。

周男投訴，他1月30日搭乘飛機到越南峴港國際機場，預計在越南待一晚後31日搭乘飛機回台，不料30日準備入境時卻被越南移民官索賄。周男說，「（移民官說）需要付160元美金，我才可以入境，然後我就跟對方講說，我身上沒有那麼多錢……。」

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周男與朋友因為付不出錢，就遭機場警察帶到房間拘留、限制活動，直到2月1日搭機回到馬來西亞，回到台灣已經是2日凌晨。他在越南期間除了開頭的160美元外，後續包含隔離房間費、返回馬來西亞機票、移民官收走的錢，光1/30、31日就被收了11692元。

▲外交部調查發現，周男被索取的160美元，應該是罰款和補簽證費用。（圖／東森新聞）

周男怒說，他知道東南亞有些國家入境時會索賄，事前他也查過大約都在1、5、10美金左右，但「我不知道他們行收賄，還可以坐地起價，甚至是剛好有疫情的關係，然後就是加以借題發揮」、「自由行的話，就是自己要小心謹慎，（這次被索賄）有可能就是在這疫情上面，先暫時不要出國吧。」

我國外交部事後介入調查，發現1月6日已經先入境過越南一次，當時有出示事先申請的簽證函順利入境，第二次出示同樣的簽證函遭拒絕入境，應該是周男申請的簽證只能單次使用，所以第二次才會被越南方面認為是非法入境，160美元應該是罰鍰及補發簽證費用。

外交部公交協調副執行長崔靜麟說，「繳納的費用是包含罰款以及補辦簽證費用，沒有簽證而要入境遭拒絕的話，將由原來搭乘的航空公司，把人帶回原來的出發點」。周男後續表示，他2次入境都有先在網路完成申請落地簽，外交部未來將持續調查。

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