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今晨8度「17縣市低溫特報」　入夜起寒流最冷時刻探6度…凍到周三

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▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳德榮說，今起寒流轉乾冷，加上輻射冷卻作用，其影響將持續至周四清晨。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

17縣市低溫特報！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（17日）寒流影響，清晨最低溫出現在新竹縣寶山的8度，今晚到周二清晨將是這波冷空氣最低溫時，預估台南以北、宜蘭、花蓮僅7到10度。氣象專家吳德榮提醒，今晚至周三清晨，平地低溫約可降至6至8度，尤其周二晨降至最低。

氣象局對17縣市發布低溫特報：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號（非常寒冷）】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣今晨至白天有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣今晨至白天有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

陸上強風特報：
基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▼17縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨台南以北、宜花低溫只有9到12度，氣象局也針對這些地區發布低溫特報，其他地區13到15度；北部、東北部白天高溫也只有12度，其他地區15到19度。

張承傳說，今水氣逐漸減少，花東、南部還有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部下午起雨也會逐漸停；至於高山測站目前未回報有下雪情形。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今仍有些水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，今入夜到周二清晨是這波寒流帶來的最低溫，預估台南以北、宜花7到10度，其他地區12到13度；寒流持續影響到周三清晨，周二白天稍微回溫，周二晚到周三清晨也是低溫，但範圍沒那麼大，局部地區有10度以下。

張承傳表示，寒流周三白天起減弱，溫度逐步回升，但因輻射冷卻，早晚氣溫仍低，白天比較舒適；周二到周五水氣比較少，各地為多雲到晴，僅東半部有局部降雨，而周六、周日北部山區也有零星雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今起寒流轉乾冷，加上輻射冷卻作用，其影響將持續至周四清晨；各地天氣晴朗穩定，白天陽光下或不覺冷，早晚有輻射冷卻作用加成非常冷，各地區平地的最低氣溫都會降至10以下。

吳德榮說，今晚至周三清晨，平地低溫約可降至6至8度，尤其周二晨降至最低，應特別注意保暖；周四白天至周日，冷空氣逐日減弱，都是晴朗穩定的天氣，氣溫逐日回升，白天舒適、早晚微冷至偏涼，日夜溫差擴大。

▼今晚到周二清晨是這波寒流最低溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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